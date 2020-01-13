Римские каникулы Иракли Макацария

Финал весомого шоу состоялся, а значит, наставники «зважених» могут смело насладиться отдыхом. Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Иракли Макацария отправился в Рим. Как проходят каникулы и чем занимается мужчина в Италии — читайте в материале.

Накануне Старого Нового года Иракли Макацария посетил исторический и древний Рим. Мужчина поделился, что прекрасно проводит время в кругу сестры и близких друзей. Сам город напоминает ему большой музей, который переполнен достопримечательностями.

А вот о правильном питании Иракли на время вынужден забыть: «Здесь слишком вкусно и, кажется, я наел пасту на год вперёд. Cheat meal продлился дольше запланированного, единственное, что спасает, это ежедневные прогулки по 15 км».

Больше по теме: Интервью тренера-победителя «Зважені та щасливі»-9 Иракли Макацария

У себя на странице в Instagram тренер проекта поделился видео, на котором запечатлен на фоне Фонтана Треви, Колизея, Базилики Святого Петра и других исторических площадей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ