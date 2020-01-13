Оксана Байрак рассказала о том, что уже смонтированы первые четыре серии «Ничто не случается дважды»-2. Об этом украинский режиссер написала на своей странице в Instagram. Все подробности в материале.

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Первая часть сериала закончилась многоточием. Зрители с нетерпением ждали продолжения. Чем же закончится история любви Маши и Огнева? И вот, недавно на своей странице в Instagram Оксана Байрак рассказала своим подписчикам, что первые серии бестселлера уже смонтированы.

«Мы есть то, что мы постоянно делаем. Тогда совершенство есть не действием, а привычкой» (Аристотель). P.S. Ну, что ж ‒ совершенство Байрак творит привычное совершенство. P.Р.S. Смонтировала, кстати, уже 4 серии совершенства из совершенств «Ничто не случается дважды»-2», ‒ написала Оксана Байрак в своем посте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Напомним, что премьера второго сезона телебестселлера Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды» запланирована на 2020 год. Это совместный проект СТБ, FILM.UA Group и «Студии Оксаны Байрак».

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