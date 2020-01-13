Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Оксана Байрак смонтировала первые серии «Ничто не случается дважды»-2

13.01.2020

Оксана Байрак рассказала о том, что уже смонтированы первые четыре серии «Ничто не случается дважды»-2. Об этом украинский режиссер написала на своей странице в Instagram. Все подробности в материале. 

Ничтоне случается дважды

Больше по теме: СТБ покажет продолжение нашумевшего фильма Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды»

Первая часть сериала закончилась многоточием. Зрители с нетерпением ждали продолжения. Чем же закончится история любви Маши и Огнева? И вот, недавно на своей странице в Instagram Оксана Байрак рассказала своим подписчикам, что первые серии бестселлера уже смонтированы. 

«Мы есть то, что мы постоянно делаем. Тогда совершенство есть не действием, а привычкой» (Аристотель). 

P.S. Ну, что ж ‒ совершенство Байрак творит привычное совершенство.

P.Р.S. Смонтировала, кстати, уже 4 серии совершенства из совершенств «Ничто не случается дважды»-2», ‒ написала Оксана Байрак в своем посте. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Больше по теме: Оксана Байрак представила захватывающий тизер 2 сезона «Ничто не случается дважды»

Напомним, что премьера второго сезона телебестселлера Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды» запланирована на 2020 год. Это совместный проект СТБ, FILM.UA Group и «Студии Оксаны Байрак». 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
Оля Полякова отправилась в тур по Северной Америке
Оля Полякова отправилась в тур по Северной Америке
Игорь Кондратюк отдыхает в Новой Зеландии
Игорь Кондратюк отдыхает в Новой Зеландии
Участница шоу «Х-фактор»-10 Юлия Бордунова родила дочь
Участница шоу «Х-фактор»-10 Юлия Бордунова родила дочь
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Джамала: о рэпе, молодых исполнителях и будущих коллаборациях
Джамала: о рэпе, молодых исполнителях и будущих коллаборациях
Александр Кривошапко: Вернуться на «Х-фактор» очень волнительно
Александр Кривошапко: Вернуться на «Х-фактор» очень волнительно
«Х-фактор»-10: Георгий Колдун поделился эмоциями после суперфинала
«Х-фактор»-10: Георгий Колдун поделился эмоциями после суперфинала
Оля Полякова и Настя Каменских споют дуэтом
Оля Полякова и Настя Каменских споют дуэтом

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить