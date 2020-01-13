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Когда колядуют, посевают, щедруют в 2020 году в Украине

13.01.2020

С давних времен на новогодние и рождественские праздники у нас принято колядовать, посевать и щедровать. С этими праздниками связано много традиций и разных нюансов. Подробней о том, когда и как правильно колядовать, посевать и щедровать, читайте в нашем материале.

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В колядках прославляют рождение Иисуса Христа. Щедровками желают блага семье, дому, плодовитого урожая в этом году. Посевалки очень похожи на щедровки, но поются на Праздник святого Василия. По текстам можно понять, когда и что петь: в щедровках есть ключевые слова «добрый вечер» или «щедрый вечер», а в посевалках  — «Сею, сею, посеваю» и упоминается святой Василий.

Колядовать нужно 6 января вечером и 7 января целый день. Щедровать – только 13 января вечером. Посевать (засевать) – 14 января утром и днем.

Как колядовать и что такое Вертеп?

Чтобы начать колядовать, по традиции нужно собрать вертеп из трех человек. Если собралась группа, то стоит придерживаться традиций. Для начала нужно выбрать главу вертепа — звездаря. Этому человеку дают самое ответственное задание — нести звезду. Обычно для этой роли выбирают человека со звонким, громким и красивым голосом. Звездарь должен идеально знать все колядки и красиво их исполнять.

Второй по важности среди колядников — звонарь. Звонарь несет колокол, чтобы люди слышали, что идет вертеп. Третий человек, который обязателен для вертепа, — мехоноша. Выбирают обычно самого сильного, потому что ему носить все деньги и сладости. Мехоноше нужно обязательно запомнить, что подарки хозяева должны класть сразу в мешок, а не передавать в руки.

коляда щедра

Как правильно щедровать?

В вечер накануне Старого Нового года щедруют.  Щедровальники ходят по домам и поздравляют всех с наступающим праздником, поют щедровки, желая благополучия и счастья, здоровья и процветания.

коляда щедра

В этот день народ традиционно накрывал богатые столы, главным блюдом считается щедрая кутья. Готовят пироги, блины, вареники и гостинцы для щедрующих. Считается, что после заката солнца начинает проказничать нечистая сила. Потому щедровки стают своеобразной защитой дома и хозяев от нечисти.

коляда щедра

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Как и кто должен посевать на Старый Новый год?

На Старый Новый год и День святого Василия утром ходят посевать мальчики-посевальники, засыпая зерном дома родственников, соседей и знакомых.  Есть поверие, что первым на Старый Новый год домой должен зайти мужчина — тогда будет и хороший урожай, и скот здоровый, и в доме лад. Всем засевальникам принято давать деньги, часть которых они могут отдать в церковь на пожертвования. Считается, что зерно посевальников нельзя выметать до заката солнца.

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