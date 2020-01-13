В Украине засохшую новогоднюю елку с половиной опавших иголок часто убирают 8 марта, а у некоторых – особо ленивых хозяев – она застаивается аж до майских праздников. Однако, по древним обычаям от новогодней елки нужно избавляться до Крещения.

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Так когда же нужно убирать елку?

Убрать свое жилище следует не только от атрибутов новогодних праздников – в канун Крещения следует также провести генеральную уборку и выбросить все старые и ненужные вещи.

А если елочные иголки не засохли окончательно и если их не погрыз ваш домашний котик, то перед тем, как выбрасывать деревце на свалку, их можно использовать для заваривания разные целебных хвойных настоек.

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Когда убирать елку: до Крещения или после?

По стародавним традициям, до 19 января необходимо разобрать всю новогоднюю атрибутику. Например в Болгарии все новогодние игрушки развешивали на разных деревьях в саду. Это было хорошей приметой и помогало добиться богатого урожая в наступившем году.

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В Украине именно к 19 января из дома выносили все праздничные снопы. Из камина убирался пепел, проводилась генеральная уборка дома. Считалось, что 19 января необходимо отмечать в полностью очищенном доме. Поэтому многие рекомендуют разбирать новогоднюю елку уже после Старого Нового года, но перед Крещением, то есть в пределах 14–18 января.

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