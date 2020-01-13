С давних времен с 13 на 14 января принято собираться дружными компаниями и с помощью разнообразных способов пытаться узнать свою судьбу. Мы уже рассказывали, какие традиции стоит соблюдать в этот праздничный период. А сейчас хотим поделиться подборкой простых гаданий на Старый Новый год 2020, которые сделают ваш праздник мистическим и волшебным. Кроме того, победительница 15 сезона «Битвы экстрасенсов» таролог Яна Пасынкова рассказала, как правильно гадать с 13 на 14 января. Загляните в будущее с помощью наших гаданий на Старый Новый год 2020!

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Гадание – вещь очень серьезная и требует подготовки. Для получения конкретного ответа во время гадания следует снять все украшения, выбрать одежду, на которой нет ремней или поясов, распустить волосы, и главное, серьезно настроиться!

Гадание на ближайшее будущее

Для этого гадания понадобится золотая цепь. В то время, когда в доме все спят, ладонями разотрите цепь, а затем, хорошенько ею встряхнув, бросьте на стол. Очень важно, чтобы, кроме звона цепи, при этом не было посторонних звуков. Далее посмотрите на фигуру, которую она образовала.

Бант – скорая свадьба

Ровная полоса – удача

Треугольник – успехи в любви

Круг – беды и неприятности

Гадание на вещий сон

Интересный, безопасный и правдивый метод гадания. Возьмите из колоды игральных карт бубнового короля и подумайте о человеке, которого хотели бы видеть рядом с собой. Затем спрячьте карту под подушку и ложитесь спать. Очень важно не произносить при этом ни слова. Сон, который придет в эту ночь, – обязательно сбудется!

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Гадание с ответом «да» или «нет»

Одно из древнейших гаданий, ответ которого довольно часто является достоверным. Но его главная особенность – вопросов можно задавать бесконечное количество. Возьмите банку с крупой и, держа над ней левую руку, задайте вопрос, ответ на который должен быть «да» или «нет». Далее возьмите горсть крупы, высыпьте ее на стол и пересчитайте. Если число крупинок четное – ответ «да», если нечетное – «нет».

Гадание по книге

Один из известнейших видов гадания в Старый Новый год. Возьмите первую попавшуюся под руку книгу и вслух задайте вопрос, который вас интересует. После этого назовите номер страницы и строки. Прочитанное будет напрямую связано с вашим будущим!

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Гадание на будущее с чашками

Для гадания нужно несколько чашек (столько, сколько и людей, которые гадают). В чашки кладут кольцо, монету, хлеб, сахар, лук, соль, а в одну наливают немного воды. Далее с закрытыми глазами каждый из гадающих должен выбрать одну из чашек.

Кольцо – к свадьбе

Монета – богатство

Хлеб – к достатку

Сахар – к веселью

Лук – к слезам

Соль – к несчастью

Чашка с водой – к жизни без особых изменений

Как гадать на Старый Новый год: советы Яны Пасынковой:

«Очень важно не использовать гадания на Старый Новый год, чтобы как-то повлиять на свою судьбу. Например, удачно выйти замуж, купить дом, привлечь финансовую стабильность и так далее. Воспользуйтесь этим уникальным временем, чтобы понять, какие вас окружают люди и чего от них стоит ожидать в 2019 году. Для этого необходимо взять листочки, на которых написать имена значимых для вас людей. Затем, положив бумажки под подушку, перед сном задать вопрос. Вопросы могут быть разные. Например, кто опасен для меня, кто мне настоящий друг, от кого следует держаться в стороне и так далее. Проснувшись утром, первым делом достаньте листочек с именем. Поверьте, работает 100%!».

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