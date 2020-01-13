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Гороскоп на 14 января 2020 года

13.01.2020

Гороскоп на 14 января 2020 года поможет вам узнать, что нужно делать в начале недели. Как правильно спланировать день и чего следует избегать? Гороскоп на вторник от экстрасенсов СТБ — читайте в материале.

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Овен

Вторник будет для вас сложным. Звезды рекомендуют в этот день свести разговоры со знакомыми до минимума. Возможно, у вас появились недоброжелатели. 

Телец

Тельцы, будьте рассудительными. Все, чего вы хотите достичь в 2020 году, не откладывайте на потом. Работайте, займитесь новым делом или запишитесь на интересные курсы.

Близнецы

Звезды сулят Близнецам ленивый и спокойный день. Но именно из-за этого спокойствия, по словам экстрасенсов, может произойти что-то опасное. Проверьте свой банковский счет и смените пароли на карточках.

Рак

Ракам звезды сулят достаточно продуктивный день. Старайтесь, работайте, и, возможно, руководство заметит ваши труды и вознаградит вас. 

Лев

Звезды рекомендуют в этот день не употреблять алкоголь ни в каком виде. Это может сильно повлиять на состояние вашего здоровья. 

Дева

Девы должны сохранять спокойствие и навести порядок в своей голове. Подумайте, какие дела у вас сейчас в приоритете, и займитесь ими. 

Весы

Для Весов вторник – самое время для передышки и отдыха. Позвольте себе вечером расслабиться и помедитировать. Возможно, именно сегодня вы встретите свою судьбу!

Скорпион

Скорпионам во вторник нужно отдохнуть и набраться сил перед важными жизненными решениями. К слову, сегодня вас ждет интересное знакомство и важный разговор. 

Стрелец

У вас сегодня могут произойти серьезные ссоры с родными. Постарайтесь смягчить и без того напряженную обстановку и наладить контакт с близкими.

Козерог

Старайтесь больше времени уделить своей второй половинке. А если вы одинокий Козерог, немедленно займитесь поисками своей любви.

Водолей

Звезды сулят Водолеям хороший и яркий день. Возможно, вы встретитесь со старыми друзьями, которых не видели много лет. 

Рыбы

Рыбы в этот день в зоне риска. Обратите внимание на свое душевное состояние. Возможно, не за горами нервный срыв или депрессия. Постарайтесь в этот день отдохнуть и успокоиться.

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