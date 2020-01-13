Старый Новый год – мистическая пора. Принято считать, что в ночь с 13 на 14 января наступает лучшее время для гаданий. Именно в этот день вы можете раскрыть все тайны будущего и узнать самое сокровенное. Предлагаем вам подборку популярных гаданий, которые при правильном выполнении помогут не только заглянуть в будущее, но и узнать свою судьбу. Подробнее – в материале.

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Гадание на варениках на Старый Новый год 2020

Одно из самых распространенных гаданий на Старый Новый год. Чтобы выполнить его правильно, хозяйка дома, приглашающая гостей, должна приготовить вареники с картошкой, в которые обязательно нужно положить начинку в виде небольших сюрпризов. Суть гадания в том, чтобы никто не знал, с чем именно попадется вареник, ведь именно по его начинке определяют, что ждет человека в новом году!

Сладкая начинка – вас ждет благоприятный год, особенно с материальной стороны.

Укроп – крепкое здоровье.

Монета – большое богатство.

Зерно или фасоль – денежная прибыль.

Хлебная корка – сытый и благополучный год.

Нитка – путешествие.

Кольцо – к скорой свадьбе.

Лавровый лист – к известности и популярности, а также к удаче и карьерному росту.

Пуговица – обновка.

Яблоко – размеренная, спокойная жизнь.

Изюм – различные соблазны в новом году.

Капуста – семейное счастье.

Морковь – знакомство с интересным человеком.

Перец – серьезные перемены.

Соль – ссоры.

Мука – будешь весь год мучиться.

Карамель – к большой любви.

Клюква – безответная любовь.

Огурец – успех.

Орех – несколько поклонников или поклонниц.

Рис – радость.

Тесто – пополнение в семье.

Чеснок – различные трудности.

Горох – беззаботное путешествие.

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Гадание на зеркалах

Гадание на зеркалах можно проводить не только на Старый Новый год, но и на Крещение. Следует отметить, что этот вид гадания считается очень опасным, поэтому перед тем как испытывать судьбу, хорошенько подумайте. Для проведения ритуала возьмите два зеркала (больших и желательно равной величины), установите их друг напротив друга и сделайте так, чтобы они подсвечивались двумя свечами. Гадающая девушка должна прогнать из комнаты кошек, собак, птиц, а также посторонних лиц. Оставить в помещении можно лишь несколько особей. Но и тут есть несколько важных правил: они ни в коем случае не должны смотреть в зеркало, подходить к гадающей или разговаривать. Зеркала следует установить так, чтобы из одного зеркала в другом образовался длинный коридор. Именно в конце этого коридора должен появиться ваш суженый. Но смотреть приходится достаточно долго и увидеть вы можете не только суженого… но и всякую нечисть.

Гадание на зернах

Одно из самых простых, а главное, безопасных видов гадания. Насыпьте в банку любой крупы, при этом загадав в уме вопрос. После этого левой рукой достаньте горсть крупы и пересчитайте зерна. Четное количество означает положительный ответ, нечетное, соответственно, отрицательный.

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Гадание на игральных картах

Накануне Старого Нового года перед тем, как ложиться спать, положите под подушку игральные карты с изображением королей. Утром, не глядя, вытащите одну из карт. Масть карты укажет на то, каким будет ваш будущий муж.

Пика – суженый будет старым и ревнивым

Трефа – будущий муж будет военным

Черва – молодой и богатый

Бубна – красивый и желанный

Гадание на кольце

Этот вид гадания напоминает игру. Гадающие девушки должны по очереди катать кольцо по полу. Если оно покатится к двери, девушка скоро выйдет замуж.

Как узнать имя суженого в ночь на Старый Новый год 2020

Узнать имя будущего мужа очень просто. Для этого достаточно выйти на улицу и попросить первого встречного назвать его имя. Однако это не значит, что именно этот человек ваш суженый – к вниманию следует брать лишь его имя.

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