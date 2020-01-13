Аида Николайчук – «The Red Moon»: премьера клипа
13.01.2020
Победительница 3 сезона масштабного вокального шоу «Х-фактор» Аида Николайчук выпустила клип на песню «The Red Moon». Подробности – далее в материале.
Яркая и талантливая победительница 3 сезона шоу «Х-фактор» Аида Николайчук не перестает удивлять своими музыкальными новинками. Так, вчера артистка порадовала своих фанатов новой видеоработой.
«Ну, вот, наконец-то вышел наш долгожданный клип на песню «The Red Moon».
Хочу поблагодарить всю команду, стараниями которой появились песня и клип!» – написала на своей странице в Instagram артистка.
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