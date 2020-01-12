Сегодня, 12 января, народный артист Украины, актер драмы «Крепостная» Стас Боклан отмечает день рождения. Мужчина празднует свой юбилей — 60 лет.

Актер театра и кино, народный артист Украины Стас Боклан любим зрителем уже много лет. В 2006 году за значительный личный вклад в культурное развитие Украины актеру присвоили звание заслуженного артиста Украины, а в 2016 — народного артиста.

В легендарном костюмированном сериале «Крепостная» Стас Боклан сыграл помещика Петра Червинского. Роль богатого, беспощадного и сурового героя была артисту под силу, как никому другому. Телеканал СТБ анонсировал съемки 3-го сезона, и уже в 2021 году зритель увидит продолжение сюжетной линии любимой драмы.

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Редакция сайта STB.UA поздравляет Стаса Боклана с юбилеем!

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