«Следствие ведут экстрасенсы»: смертельный любовный треугольник и призрак женщины с розами

В первом выпуске нового сезона проекта «Следствие ведут экстрасенсы» эксперты Рубина Цыбульская и Жанна Шулакова занимались расследованием дела молодой женщины, которая вызвала дух любимого из мира мертвых и в результате сама узнала о своей смерти!

Симпатичную рыжеволосую женщину зовут Анастасия Волкова. Она – обычная мама, которая воспитывает двоих детей. Жители Днепропетровщины очень хорошо знают Настю. Ведь она живет и работает в уникальном месте – частном зоопарке, где реабилитируют диких животных. Женщина спасает зверей со всей страны, которые по разным причинам оказались на грани жизни и смерти.

Но эта сильная и смелая женщина, которая спасла жизнь стольким диким животным, очень боится преждевременно умереть. Анастасия уверена, что покойный муж Юрий забрал на тот свет ее жениха. А теперь охотится и на нее сам.

История любви Насти и Юрия началась именно в этом зоопарке. Пара построила его почти с нуля. Это место стало воплощением мечты двух влюбленных людей.

Но счастливая жизнь Анастасии закончилась, когда четыре года назад у ее любимого Юрия обнаружили тяжелую болезнь.

Несмотря на все усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Теперь Настя волнуется, чтобы Юрий не забрал на тот свет и ее! Однако смогли ли ясновидящие спасти женщину из ужасных лап смерти? И чей на самом деле дух смертельно угрожает невинной маме? Смотрите прямо сейчас!

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