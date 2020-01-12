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«Следствие ведут экстрасенсы»: неужели молодую маму пытается забрать на тот свет покойный муж?

12.01.2020

В первом выпуске нового сезона проекта «Следствие ведут экстрасенсы» эксперты Рубина Цыбульская и Жанна Шулакова будут заниматься расследованием, которое станет одним из самых шокирующих за все годы существования программы. Но какое загадочное существо хочет забрать на тот свет ни в чем не винную женщину?

Анастасия Волкова живет на Днепропетровщине, работает в местном зоопарке, воспитывает сына Мирона и дочь Мирославу. Молодая мама обратилась за помощью к экстрасенсам, поскольку убеждена, что ее на тот свет пытается забрать покойный муж. Разбираясь в этом деле, ясновидящие Рубина Цыбульская и Жанна Шулакова выяснят, что Настю может забрать не покойный возлюбленный, а какой-то другой дух.

Однако кто открыл охоту на молодую маму? И удастся ли женщине выбраться из смертельной ловушки?

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