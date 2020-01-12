Гороскоп на 13 января 2020 года поможет вам узнать, куда отправиться в начале недели. Как правильно спланировать день и чего следует избегать. Гороскоп на понедельник от экстрасенсов СТБ — читайте в материале.

Больше по теме: Любовный гороскоп на 2020 год от Хаяла Алекперова

Овен

Начало недели станет для вас настоящим праздником. Хорошие известия ждут вас. Не игнорируйте звонки с незнакомых номеров и соглашайтесь на встречи со старыми знакомыми.

Телец

Тельцы, не грустите. Расставание с близкими людьми — временно. Совсем скоро вас ждут приятные хлопоты. Возможно, выбор путевок на предстоящий отпуск или стройматериалов для ремонта.

Близнецы

Неделю нужно начинать продуктивно. Возьмитесь за то, о чем давно мечтали. Если хотели попробовать себя в роли швеи — купите ткань и нарисуйте выкройку. Если желали научиться рисовать, то смело приобретайте холст и краски. Сегодня подходящий день, чтобы раскрыть в себе новый талант.

Рак

Не бойтесь стать коммуникабельнее. Если давно хотели завязать разговор с начальником или человеком, который вам симпатичен, — смело идите на контакт.

Лев

Будьте бдительны в выполнении своей работы. Старайтесь не упускать из внимания мелочи, которые впоследствии могут вылиться в настоящую проблему.

Дева

На энергетику Дев сегодня будет действовать множество раздражительных факторов. Поэтому сохраняйте спокойствие и равновесие в своих мыслях. Не поддавайтесь провокациям, иначе конфликт будет неизбежен.

Весы

Время экспериментировать со своей внешностью. Очень часто смена имиджа идет на пользу не только самооценке, а и личным отношениям. Если хотите встретить свою любовь, то стрижка или новый цвет волос помогут вам приблизиться к своей мечте.

Скорпион

Старайтесь больше времени уделить родным. Им явно не хватает вашего внимания. Сегодня лучше всего провести вечер в кругу близких, выслушав их переживания.

Стрелец

Не зацикливайтесь на проблеме. Лучшим решением будет оставить все на самотек. Вы многое сделали для того, чтобы постараться уладить конфликт. Однако теперь самое время дать возможность партнеру обдумать свои ошибки.

Козерог

Козерогам звезды сулят прибыль. Возможно, на работе дела пойдут вверх. Также не исключено, что сегодня появится покупатель вещи, которую вы давно пытаетесь продать.

Водолей

Понедельник для Водолеев будет особенно сложным, ведь усталость и полная апатия возьмут верх. Однако справиться с этим поможет хорошая музыка, вкусная еда и хорошая комедия.

Рыбы

У Рыб грядут приятные перемены. Карьерный рост вот-вот случится, главное сегодня – правильно проявить свои способности и знания. Не игнорируйте советы близких, они желают вам добра.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ