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Гороскоп на 8 января 2020 года от экстрасенсов СТБ

07.01.2020

Гороскоп на 8 января 2020 года принесет вам много полезной информации. Кому следует обратить внимание на свои финансы, а кто сегодня сможет изменить мир? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Овны, ожидайте, что сегодня вам могут признаться в любви или сделать предложение. Для этого устройте романтическую обстановку и все пойдет как по маслу. 

Телец

Тельцы, у вас будут серьезные перемены в личной жизни. Дальняя поездка пройдет с приключениями, не опоздайте на рейс и не потеряйте документы. 

Близнецы

Близнецы, сегодня благоприятное время для переезда в другой дом или город. Также хорошей идеей будет начать ремонт либо улучшить жилищную обстановку. 

Рак

Раки, у вас из-за ребенка могут возникнуть сложности. Возможно он заболеет или имеет проблемы с развитием, ему не хватает вашего внимания, уделите ему сегодня время. 

Лев

Львы, сегодня друзья выручат вас деньгами либо подскажут выгодную идею. В личной жизни будут ссоры из-за мелочей, но вы сможете помириться и простить друг друга. 

 

Дева

Девам сейчас эффективно переезжать, менять обстановку и начинать ремонт. Переезжайте в другой город или просто навестить родителей. 

Весы

Весы, в вашу жизнь ворвутся перемены. Полученные знания и опыт вас очень поменяют, не бойтесь этих перемен. 

Скорпион

Скорпионы, ожидайте сегодня приезд родственника или вашу поездку к нему. В личной жизни будет серьезный разговор и приятные перемены. 

Стрелец

Стрельцы, не сидите сегодня на месте, ищите малейшие поводы для поездок или встреч. Уезжайте куда-нибудь с друзьями или ждите их в гости, вам необходимо сейчас движение.

Козерог

Козероги, сегодня вы найдете отдушину в шопинге, в совершенстве своей внешности, походу к косметологу, у вас будет яркий образ. 

Водолей

Водолеи, сегодня ваши друзья пригласят вас на мероприятие. В этот период исполнится ваша мечта.

Рыбы

Рыбы, в этот период старайтесь максимально больше проводить время с друзьями, навестите всех кого давно не видели. Вы узнаете хорошие новости от старых друзей и круг ваших новых друзей значительно расширится.

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