Выходные в январе 2020 в Украине: сколько будут отдыхать украинцы
06.01.2020
Новый год 2020 уже наступил, а вместе с ним и долгожданные длительные выходные в Украине. Если вы планируете поехать на отдых в январе 2020 года и хотите узнать, какие праздники в этом месяце позволят вам получить дополнительный выходной, — читайте наш материал.
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Выходные в январе 2020
Общее количество календарных дней: 31
Рабочие дни: 21
Выходные в январе – 10 дней: 1, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 25, 26.
В январе украинцев ждут Новый год и Рождество, которые остаются выходными на государственном уровне. Поэтому выходных в январе будет 10 дней.
Праздники в январе 2020
- 1 января – Новый год
- 6 января – Сочельник
- 7 января – Рождество Христово
- 14 января – Старый Новый год
- 19 января – Крещение Господне (Богоявление)
- 22 января – День Соборности и Свободы Украины
- 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
- 29 января – День памяти героев Крут
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