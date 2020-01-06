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Выходные в январе 2020 в Украине: сколько будут отдыхать украинцы

06.01.2020

Новый год 2020 уже наступил, а вместе с ним и долгожданные длительные выходные в Украине. Если вы планируете поехать на отдых в январе 2020 года и хотите узнать, какие праздники в этом месяце позволят вам получить дополнительный выходной, — читайте наш материал.  

вихідні

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Выходные в январе 2020

Общее количество календарных дней: 31

Рабочие дни: 21

Выходные в январе – 10 дней: 1, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 19, 25, 26.

В январе украинцев ждут Новый год и Рождество, которые остаются выходными на государственном уровне. Поэтому выходных в январе будет 10 дней.

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Праздники в январе 2020

  • 1 января – Новый год
  • 6 января – Сочельник
  • 7 января – Рождество Христово
  • 14 января – Старый Новый год
  • 19 января – Крещение Господне (Богоявление)
  • 22 января – День Соборности и Свободы Украины
  • 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
  • 29 января – День памяти героев Крут

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