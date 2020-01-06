Рождество Христово — это красивый и наполненный обычаями и традициями праздник, который в Украине принято отмечать с размахом. Мы собрали основные традиции и обычаи празднования Рождества Христова в Украине, а также традиции празднования Святого вечера. Читайте подробнее.

Больше по теме: Какие 12 блюд приготовить на Рождество?

Церковь с давних времен причисляла празднование Рождества к величайшему событию – рождению Иисуса Христа. Все верующие люди почитают этот праздник и стараются соблюдать все обычаи и традиции, которые складывались веками. Но в Украине даже не очень верующие люди любят рождественский период и не против окунуться в соответствующую атмосферу. А все потому, что на Рождество по психологически объяснимым причинам в воздухе витает атмосфера добра, люди собираются за семейными столами, дарят друг другу подарки, говорят красивые тосты и проводят время с удовольствием, отдыхая и наслаждаясь моментом. И еще, возможно, что для некоторых причина такого положительного отношения к Рождеству в современной Украине – дополнительные выходные.

Больше по теме: Красивые колядки на Рождество: топ-10 самых популярных

Считается, что многие обычаи и традиции Рождества в Украине пересекаются с языческими обрядами. Например, есть теория, что Иисус Христос родился вообще не в холодное время года. А праздновать рождество 25 декабря (7 января по новому стилю) стали только потому, что в этот период времени язычниками отмечался праздник Рождение Солнца Правды и увеличивался световой день. Кроме этой теории, есть еще несколько, но верующие люди и церковь склоняются к тому, что именно вечером 7 января, с появлением первой звезды на небе, в Вифлееме был рожден Иисус Христос, и вифлеемским пастухам об этом сообщил ангел с небес. Те обычаи и традиции на Рождество и Святвечер в Украине, которые сохранились и по сегодняшний день, мы собрали в список, чтобы, планируя свой праздник, вы ничего не упустили!

Обычаи и традиции на Святой вечер

Святой Вечер – предшествует Рождеству и является последним днем поста. На святой вечер принято готовить 12 блюд, но все они должны быть приготовлены без молока, масла, сметаны и яиц, а то есть – постные блюда. В Святой вечер на столе обязательно должна быть кутья. Также принято кутью относить своим крестным родителям в этот вечер. Крестные в ответ на принесенную кутью или, как это еще называют, вечерю, обычно дарят подарки, деньги или угощения в ответ. Желательно, чтобы за столом в Святой вечер собиралась вся семья. В этот вечер принято поминать всю усопшую родню. Желательно, чтобы в Святой вечер ужин начинался с внесения в дом снопа пшеницы или ржи. Этот сноп называют еще дидухом, колядой или дедом, и он олицетворяет благополучие семьи. Сноп ставят в углу стола с блюдами. Также на столе в Святвечер обязательно должна быть свеча, и ее зажигать должен хозяин дома. За стол в Святой вечер нужно садиться только с появлением первой звезды на небе. Желательно перед тем, как начать ужинать, прочесть молитву «Отче наш». Во время ужина запрещено много и громко разговаривать, а также выходить из-за стола. Неженатым парням и незамужним девушкам нельзя садиться на угол стола, а то останутся без пары. Блюда нельзя запивать водой, только узваром. Пока ужин не подойдет к концу, запрещается выходить из-за стола и особенно из дома, чтобы не впустить нечистую силу в дом. Обязательно попробовать немножко от каждого из 12 блюд, а вот сильно наедаться и съедать блюда целиком нельзя – а то холодильник будет пустым весь год. Также есть обычай в Святвечер делиться просвирой или ломтиками хлеба с медом. Хозяин должен обойти каждого члена семьи и угостить его, сказав пожелание от себя конкретно этому родственнику. Так как считается, что в Святой вечер каждое животное может разговаривать с Богом, то хозяева должны обойти все свое хозяйство (собаки, коты, кони, коровы, свиньи и т. д.). Необходимо поблагодарить каждое животное и угостить чем-то вкусным, чтобы при разговоре с Богом животное ответило, что ему хорошо живется у этого хозяина. Также среди обычаев и традиций на Рождество принято колядовать.

Обычаи и традиции на Рождество

С самого утра на Рождество принято ходить со звездой по домам, распевая колядки. При колядовании принято наряжаться в разнообразные костюмы и поздравлять каждого встречного с Рождеством. Также есть такая традиция: как только наступит полночь с 6 на 7 января, необходимо распахнуть окна и двери, чтобы Рождество вошло в дом. Так как на Рождество заканчивается пост, то принято готовить 12 блюд, но уже не постных. Вечером на Рождество опять за ужином собирается вся семья, чтобы отпраздновать рождение Христа. Также 7 января в церквях проводится 3 богослужения: в полночь, на рассвете и днем, поэтому необходимо посетить церковь, если вы верующий человек. В этот день принято рассказывать детям библейские истории о рождении Христа и всячески их духовно просвещать.

Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Рубина Цыбульская рассказала еще о нескольких обычаях и традициях православного Рождества:

«В Украине Рождество начинают отмечать со Свят вечера, 6 января, вместе с появлением первой звезды в небе. Весь день накануне Рождества нельзя пить. Праздничную трапезу накрывают из 12 постных блюд. Обязательно делаются кутья (пшеничная или рисовая каша с медом, маком и изюмом) и узвар (компот из сухофруктов), кроме того можно сделать: постный борщ, вареники с капустой, голубцы с рисом, грибы, блины, пироги, рыбные блюда.

После окончания трапезы оставьте что-то из угощений на столе для умерших родственников, которые в эту ночь спускаются, чтобы отметить эту дату вместе с вами. Это день объединения физического и духовного, высшим проявлением чего стало Рождество Христово.

С 7 января закончился пост, и готовится семейный ужин, на котором уже могут присутствовать любые блюда. С этого же дня начинаются святки и колядки, праздничные 12 дней. Во время которых считается, что будут наиболее точные результаты разнообразных гаданий».

Больше по теме: Как празднуют Рождество в разных странах мира

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ