Рождество Христово – один из главных христианских праздников. Мы собрали в нашем материале топ-10 рождественских поздравлений в открытках на любой вкус, чтобы вам было легко поздравить ваших родных и близких.

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