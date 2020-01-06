Рождественская звезда – один из главных символов большого православного праздника Рождества Христова. Именно Вифлеемская звезда, как принято считать, принесла известие о рождении маленького Христа. Как сделать рождественскую звезду, которая является неизменным атрибутом колядующих, а также с ее помощью украсить дом? Очень просто!

Итак, для того, чтобы смастерить праздничную красавицу, вам пригодятся:

– длинная палка, к которой будет крепиться звезда;

– плотный картон или более прочный материал (например, фанера), из которого и будет изготавливаться украшение;

– линейка;

– ножницы;

– веревка или прочные нитки;

– двусторонний скотч или горячий клей;

– декор (дождик, снежинки, краски, которыми вы раскрасите звезду, а также все остальное, чем вы хотите ее украсить).

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Сделать звезду ровно и аккуратно совсем несложно! Для этого вы можете воспользоваться таким вариантом:

После того, как вы нарисовали и вырезали рождественскую звезду – можно приступать к ее декорированию. Конечно, этот этап зависит от вашей фантазии. А мы делимся с вами вот такими идеями:

После того, как праздничный элемент высох (если вы его красили) и полностью готов – крепим звезду к палке. Это вы можете сделать разными способами: просверлить два отверстия, привязав звезду к палке нитками, приклеить ее на горячий клей, просто крепко привязать концами к палке, украсив нитки праздничными элементами.

С такой звездой для колядования вы можете смело отправляться делиться с окружающими праздничным настроением. Счастливого Рождества!

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