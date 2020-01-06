Гороскоп на 7 января 2020 года принесет вам много полезной информации. Кому следует обратить внимание на свои финансы, а кто сегодня сможет изменить мир? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Не совсем удачный день для Овнов. Возможны негативные эмоции и неприятные известия. Если вам не удастся решить проблемы быстро, то поднять настроение вряд ли получится.

Телец

Тельцам везет. Вы прекрасно справляетесь со всеми задачами. Однако, в критических ситуациях вы склонны к излишней панике и пустым разговорам.

Близнецы

Близнецам стоит почаще обращаться к своей интуиции. Только она сможет подсказать вам, какое принять решение в сложных ситуациях. А так, просто замечательный день.

Рак

У Раков сегодня сложный день. На вас может навалиться очень много дел. Так что насладиться праздником вряд ли удастся.

Лев

Абсолютно спокойный день. И хотя позитивных моментов будет не так уж и много, не расстраивайтесь. Ведь негатива не будет вовсе.

Дева

Позитивный день, который принесет вам очень много сюрпризов. Возможно, вас пригласят на ужин. Так что нарядитесь как следует.

Весы

Неблагоприятный день. Возможны плохие известия, которые пошатнут вашу уверенность в себе.

Скорпион

День придется посвятить решению огромного количества мелких проблем. А их навалится очень много. Так что к вечеру вы очень устанете.

Стрелец

Суетливый день. Вы с неохотой приступаете к новым заданиям и задачам. Оно и не удивительно, ведь мысленно вы уже давно открыли бутылку шампанского и хотите праздника.

Козерог

Благоприятный день. Вы с легкостью сможете воплотить в реальность все задуманное. Велика вероятность получить премию за отличную работу.

Водолей

Вы хотите все и сразу. Однако так не бывает. Постарайтесь понять, что для достижения цели нужно много работать.

Рыбы

Немного сложный день. Нужно многое успеть. А силы на исходе. Запаситесь терпением и засучите рукава: у вас много дел.

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