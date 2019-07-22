Девятый сезон проекта «Зважені та щасливі» покажет истории участников, которые страдают от лишнего веса. В 2019 году «зважені» поборются не только за желанные тела, но и за возможность построить отношения. Когда стартует проект «Зважені та щасливі»-9 – узнайте в материале.

29 августа на телеканале СТБ выйдет первый и долгожданный выпуск проекта «Зважені та щасливі»-9! В новом сезоне обновился состав команды: в рядах тренеров появился успешный кинопродюсер Иракли Макацария, а роль ведущей заняла Анита Луценко.

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В 2019 году участники смогут воплотить сразу две мечты в реальность! Главная задача остается прежней – потеря лишнего веса. Однако теперь каждый сможет и что-то обрести. Новый формат шоу позволит «зваженим» попытаться построить личные отношения, чего не удавалось сделать раньше.

Помогать в этом им будет профессиональный психолог Анна Кушнерук. Но любовь к себе начинается там, где каждый берется за работу над самим собой. Поэтому в вопросах питания участникам посчастливится консультироваться с диетологом Светланой Фус.

Не пропустите грандиозную и «весомую» премьеру шоу «Зважені та щасливі»-9 на телеканале СТБ уже 29 августа!

Video: «Зважені та щасливі»-9: объявлена дата старта в 2019 году Когда стартует новый 9 сезон Зважені та щасливі 9? Дата старта шоу Зважені та щасливі 9 сезон в 2019 году

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