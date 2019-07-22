Станислав Боклан — настоящий символ украинского кино и театра. В драматической картине «Крепостная» он сыграл одну из главных ролей. Уже сегодня в 21:00 на телеканале СТБ состоится возвращение масштабного украинского сериала, который перенесет зрителей в эпоху 19 века. В кого же перевоплотится профессиональный актер? Биографию, все о творческом пути и личной жизни Станислава Боклана читайте в материале.

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Полное имя: Станислав Владимирович Боклан

Дата рождения: 12 января 1960 г.

Место рождения: пгт Брусилов, Житомирская обл.

Деятельность: актер театра и кино

Семейное положение: женат

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Детство и юность. Станислав Боклан родился в пгт Брусилов. Позже его семья переехала в Киев. После школы юноша работал на заводе «Кристалл». Его напарник посещал вечерние курсы и мечтал поступить в театральный институт. К этому моменту Стас Боклан даже не догадывался, что существует такой вуз.

А уже в 1979 году за компанию с другом пытался поступить в Киевский государственный институт театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого. Однако попытка оказалась неудачной: приемная комиссия сказала, что у него нет таланта. Однако Стас не разочаровался в себе, а через год снова появился на экзамены, и его зачислили на курс Бориса Ставицкого. А в 1984 году окончил актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

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Творческая карьера. После окончания института переехал в Мариуполь, где в течение десяти лет работал в Донецком областном русском драматическом театре. По словам Станислава Боклана, именно здесь он понял, что такое профессия актера, и проявил себя как артист широкого диапазона.

В 1994 году мужчина переехал в Киев и перешел в Киевский академический Молодой театр. Его роли в театре отличаются оригинальной подачей, глубокими переживаниями и удивительностью.

Кроме актерской деятельности, Станислав Боклан некоторое время занимался педагогикой. Мужчина преподавал в Национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

В 2006 году за значительный личный вклад в культурное развитие Украины Станиславу Боклану присвоили звание заслуженного артиста Украины, а в 2016 — народного артиста.

Личная жизнь. Станислав Боклан женат на своей коллеге — актрисе Киевского академического молодого театра Наталье Клениной. Мужчина имеет двоих детей — сына Кирилла и дочь Марию.

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Сериал «Крепостная». По сюжету костюмированной драмы Станислав Боклан перевоплотится в жестокого и богатого помещика Петра Червинского. Именно ему принадлежит главная героиня — крепостная Катерина Вербицкая. Господин Червинский — чрезвычайно сложный, сильный и беспощадный человек. От такого персонажа в сериале можно ожидать все, что угодно.

Известные роли Станислава Боклана в кино:

Известные роли Станислава Боклана в кино:

1995 — «Страчені світанки», Михаил

2001 — «Провинциальный роман», Николай

2005 — «Братство», Генерал Дубельт

2006 — «Звездные каникулы», папа Маши и Гоши

2008 — «Как найти идеал?», Михаил

2013 — «Поводир, або Квіти мають очі», кобзарь Иван Кочерга

2014 — «Коли ми вдома», Гриша

2015 — «Незламна», отец Людмилы Павличенко

2015 — «Слуга народу», Премьер-министр

2016 — «Центральна лікарня», Владимир Началов

2016 — «Століття Якова», Яков

2017 — «Межа», Крулл

2017 — «Правило бою», Скульский

2018 — «Сувенір з Одеси», Вася Тищенко

2018 — «Крепостная», Григорий Червинский

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Известные роли Станислава Боклана в театре:

М. Старицкий «За двумя зайцами», Степан — реж. В. Шулаков

С. Стратиев «Автобус», мужчина — реж. Т. Криворученко

М. Булгаков «Зойкина квартира», Аметистов — реж. А. Дзекун

Г. Бюхнер «Войцек», Доктор — реж. Т. Криворученко

Г. Пинтер «Лифт», Гас — реж. А. Катунин

В. Шекспир «Трагедия гамлета, принца датского», Клавдий — реж. С. Моисеев

М. Курочкин «Стальова воля», Бадальский — реж. Д. Богомазов

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