Руководитель проекта рассказал, чего ждать зрителям от нового сезона «МастерШеф»

Уже совсем скоро мы увидим девятый сезон кулинарного шоу «МастерШеф». В борьбе за главный приз и право называть себя лучшим кулинаром-аматором 2019 сойдутся талантливые и харизматичные участники. Чего ждать телезрителям от «МастерШеф»-9? Какие сюрпризы подготовил новый сезон? Об этом и не только читайте в эксклюзивном интервью с руководителем проекта «МастерШеф»-9 Андреем Пышным.

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Будет ли новый сезон как-то отличаться от предыдущих? Каким он будет?

Вот честно, не знаю, что вам сказать о различиях. Я лично люблю «МастерШеф», и поэтому мне он нравится таким, какой он есть уже более восьми лет. Это хорошее, на мой взгляд, целостное шоу, помогающее людям осуществить свою мечту. Как бы затерто это ни звучало, но бухгалтеры после участия в нашем проекте открывают рестораны и едут на стажировку в норвежские заведения с тремя звездами Мишлен.

Чем будет удивлять новый сезон и стоит ли ждать интересных гостей?

Гости будут. Будут и участники прошлых сезонов, будут победители предыдущих сезонов, а также будут участники «МастерШеф. Профессионалы». Что именно они будут делать на кухне – не скажу, но с появлением бывших «мастершефовцев» на площадке стало жарко.

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Что оказалось самым сложным в подготовке нового сезона?

Сложнее всего в этот раз давались конкурсы, ведь для девятого сезона было придумано очень много новых испытаний.

Каждый новый конкурс удивляет и иногда шокирует – змеи, жуки и прочее. Как происходит процесс их создания?

Новые конкурсы – это всегда сложная часть подготовки. Как нам это удается? Я не могу раскрыть профессиональную тайну. Позвольте оставить это как козырь в рукаве. Ведь что тогда останется, если раскрыть все карты?

Стали ли требования к кулинарам-любителям выше, чем в прошлых сезонах?

Думаю, что да, ведь к судейскому составу присоединились Владимир и Лиза, которые уже набили руку не только на профессионалах. Поэтому требования будут высокими. А Эктор – он всегда требователен, строг и справедлив.

Чем отличился кастинг нового сезона? Как вам удается находить новых ярких героев и талантливых кулинаров?

Наверное, чудо, умноженное на кропотливую работу кастинга, в сумме с непреодолимым желанием людей попасть на профессиональную кухню ресторана, дают такой результат.

Эктор Хименес-Браво назвал этот сезон самым дружным, однако так ли это на самом деле?

Ну, я вам так скажу, что сезон действительно дружный, но без драки не обошлось.

Как бы вы описали «МастерШеф»-9 тремя словами?

Вкусный. Актуальный. Мужественный. А почему – вы поймете, когда будете смотреть «МастерШеф»-9 уже этой осенью на телеканале СТБ.

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