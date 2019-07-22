Сезон персиков в самом разгаре. Но чтобы его солнечный аромат и воспоминания о лете согревали вас даже зимними вечерами, предлагаем вам приготовить персиковый ликер в домашних условиях. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрий Шевченко подготовил рецепт вкусного персикового ликера.

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С персиков необходимо снять шкурки, они дают горечь. Когда плоды будут очищены — разрезаем их на половинки и извлекаем косточки.

Мякоть измельчаем блендером до однородного состояния.

В персиковое пюре добавляем 100-150 г кипятка, хорошо перемешиваем.

Через 2-3 слоя марли выжимаем сок из пюре. Оставшуюся мякоть можно выбрасывать.

В сок добавляем водку, сахар и тщательно перемешиваем. Если вы любите более сладкие напитки — сахара можно добавить больше.

Переливаем в емкость, в которой ликер будет настаиваться. Ставим в темное место с комнатной температурой на 2 недели. Раз в сутки, ликер необходимо встряхивать.

Через 2 недели, ликер необходимо профильтровать через вату, либо сложенную в несколько раз марлю. Разлить по бутылкам.