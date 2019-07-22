Собираетесь на море этим летом? Тогда вам нужно знать, какие купальники в моде летом 2019 года и на что стоит обратить внимание при выборе купальника. Ведь все девушки хотят быть в тренде не только на прогулке в городе, но и на пляже, правда? Читайте в материале подробнее.

Минималистичные купальники 2019

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Чтобы быть стильной на пляже, достаточно просто выбрать слитный купальник одного цвета. Минимализм набирает обороты с каждым годом все больше и больше, поэтому можете быть уверены, что ваш купальник будет в моде еще не один год. Самыми актуальными считаются модели телесных оттенков, чтобы купальник буквально стал вашей «второй кожей».

Купальник с высокими плавками 2019

Главное в такой модели, чтобы плавки были на талии, а на бедрах оголялись торчащие косточки. Сейчас это тренд, который позволяет визуально сделать ноги длиннее, а девушку выше. Если этого вы и хотите добиться – присмотритесь к модели з завышенными плавками.

Милитари-купальники 2019

В этом году дизайнеры решили, что в морской тематике не обойтись без милитари-купальников. Фасон тут не имеет значения, вся суть в раскраске – она должна быть боевой. И это мы не про макияж сейчас, с ним на пляж как раз лучше не ходить!

Купальники с ремнем 2019

Отличным способом подчеркнуть талию является ремень. В этом году этот элемент перекочевал и на купальники в том числе. Если вы любительница подчеркнуть свою женственность, то присмотритесь к модели слитного купальника с ремнем или резинкой. Если она еще и будет контрастного цвета – прекрасно!

Спортивные купальники 2019

Одними из самых модных в этом году будут спортивные купальники со змейкой спереди. Желательно, чтобы змейка была широкая и контрастная, тогда вы точно будете в тренде. Также спортивные купальники могут быть с длинными рукавами, и хотя это не совсем логично и комфортно жарким летом, но для путешествия на катере, например, в самый раз!

Ретро-купальники 2019

Одними из самых модных этим летом будут ретро-купальники, в которых плавки на высокой посадке, а топы балконет или бандо. Такие модели носили в 20 веке Мэрилин Монро, Грейс Келли и Элизабет Тейлор, а скоро и все самые модные девушки будут носить. Если хотите быть в их числе – присмотритесь к таким моделям уже сейчас.

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