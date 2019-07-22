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Михаил Присяжнюк отдыхает в Турции (фотоподборка)

22.07.2019

Роль ведущего проекта «Один за всіх»-13 нелегка, но Михаил Присяжнюк отлично справляется с ней. После тяжелого сезона вместе со своей семьей народный адвокат отправился на отдых в Турцию. Как проходит его отпуск, мы можем увидеть по фото, которые ведущий активно добавляет в свой профиль  Instagram. Как Михаил Присяжнюк веселится с семьей, давайте посмотрим в нашей фотоподборке.  

михаил присяжнюк в турции

Папа приехал! Вот оно счастье! Сезон игр в водяные пистолеты обьявлен открытым!

михаил присяжнюк

Ну как же здорово, когда вместе! Не могу отлипнуть никак.

присяжнюк с семьей

Тот момент, когда за день не было ни одной фотки, но день классный и вот на память об этом дне вечерний селфи, который мог остаться в сториз, но все таки пускай будет тут!

миша присяжнюк

Зато на пляже ни у кого не возникает вопроса: «Откуда этот человек?» — 🇺🇦!

михаил присяжнюк с женой

Любовь… P.S. Конечно, мои ананасные трусы имени Вани и Маши чуть портят романтику, но в целом все как я хотел: небо, море, пустынный пляж (ну почти ) и ты!

михаил присяжнюу с семьей на отдыхе

Это очень нелегкое лето.. Но я уверен, что «бабочку можно поймать, только открытой ладонью», а потому давайте искать повод улыбаться!

Источник: Instagram – mikhailprisiazhniuk и valeriyaprisiazhniuk 

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