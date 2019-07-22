«Крепостная» снова выйдет на телеканале СТБ! Мы так долго ждали возвращения истории любви, которая бывает раз в тысячу лет. Не пропустите начало грандиозной картины уже сегодня, 22 июля, в 21:00 и окунитесь в мир костюмированной драмы.

В центре сюжета масштабного сериала оказалась крепостная Катерина Вербицкая. На долю несчастной выпало много испытаний. Ей придется сражаться не только за свободу, но и за любовь. Ведь не догадываясь о происхождении девушки, в Катю влюбляется дворянин Алексей Косач. Смотрите возвращение легендарной истории любви на телеканале СТБ.

Video: «Крепостная»: возвращение легендарного сериала Крепостная снова выйдет на телеканале СТБ! Смотрите возвращение легендарной истории любви в сериале Крепостная

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