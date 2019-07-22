Новый тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Иракли Макацария стал крестным папой. Об этом мужчина рассказал на своей странице в Instagram. Какие эмоции переживает успешный кинопродюсер и с чьим ребенком связал свою жизнь невидимыми узами – читайте в материале.

Иракли Макацария рассказывает своим поклонникам о всех важных и значимых моментах в жизни. Помимо видеоблога, мужчина старается быть откровенным на странице в Instagram. Все свои моменты радости и переживаний тренер описывает под фотографиями.

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Недавно список запоминающихся событий пополнил снимок с крестницей Иракли Макацария. Кинопродюсер рассказал, что стал крестным отцом очаровательной дочери его близких друзей.

«Друзья, меня переполняют эмоции и я безумно хочу поделиться с вами радостью: сегодня я стал крестным отцом вот этой крохи на фото — дочки моего близкого друга. Это особенный и светлый день, неоспоримо важный в жизни человека, как рождение. Я верю в то, что ребенок всю свою жизнь связан невидимыми узами с крестными, и я сделаю все возможное, чтоб улыбка не покидала ее личика. Хочу поблагодарить своих друзей, которые доверили именно мне эту особую миссию. Я счастлив», — написал Иракли.

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