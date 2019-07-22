Гороскоп на неделю с 22 по 28 июля 2019 года расскажет, что ждет каждый знак зодиака. Что прогнозируют звезды, на что обратить внимание, а чего лучше избегать? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с22 по 28 июля 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Гороскоп на неделю – Овны

На этой неделе Овны могут смело расслабиться и немного передохнуть. Возможны перемены в карьере: самых трудолюбивых Овнов ждет повышение. Эта неделя – отличное время для планирования отпуска и бронирования туров. Выходные лучше посвятить семье и близким людям. Они нуждаются в вашей поддержке.

Гороскоп на неделю – Тельцы

На этой неделе Тельцам стоит обратить внимание на здоровье. Если вас что-то беспокоит – лучше всего обратиться к врачу и пройти медицинское обследование. Для одиноких Тельцов неделя может преподнести знакомство со второй половинкой. Но будьте осторожны – случайные связи могут иметь негативные последствия.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Эта неделя для Близнецов весьма удачна. Возможно, удастся воплотить в жизнь все свои планы. Несмотря на то, что на этой неделе на работе вы будете загружены на полную, в выходные сможете расслабиться и хорошенько отдохнуть. Не бойтесь рисковать – удача будет с вами на протяжении всей недели.

Гороскоп на неделю – Раки

На этой неделе Ракам стоит заняться планированием бюджета. До середины недели вам необходимо воздержаться от особо крупных капиталовложений. Есть вероятность, что они не окупятся в полной мере. Ближе к концу недели Ракам стоит уделить время отдыху, займитесь своим здоровьем: пешая прогулка в выходные или поход в горы – то, что вам нужно.

Гороскоп на неделю – Львы

Львы на этой неделе потрудятся на славу. Вы сможете завершить все неоконченные дела. Составьте план действий и следуйте ему – так вы сделаете больше, чем планировали. На этой неделе Львам стоит бережно относиться к своим финансам. Не делайте импульсивные покупки. Лучше приберегите деньги.

Гороскоп на неделю – Девы

Дев на этой неделе ждут грандиозные перемены в жизни. Не переживайте о временных трудностях, скоро все заиграет новыми красками. Не исключены перемены и в личной жизни. Ваше счастье уже совсем рядом. Одинокие Девы, возможно, встретят свою вторую половинку. Выходные посвятите отдыху и приятным впечатлениям.

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Гороскоп на неделю – Весы

Весам стоит больше отдыхать. Вы слишком много работаете, из-за чего морально и физически истощены. Иногда сбежать от жизненной суматохи не просто можно, а необходимо. Отправьтесь за город, сходите в музей, встретьтесь с друзьями. Отдых – это то, что вам нужно сейчас больше всего.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

Эта неделя для Скорпионов – лучшее время для планирования ремонта. Если вы давно хотели перекрасить стены в спальне, но не решались, смело можете бежать в магазин за краской. Ремонт будет легким и быстрым. В середине недели Скорпионам стоит обратить внимание на свое здоровье. Звезды рекомендуют стабилизировать график сна и начать принимать витамины.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

На этой неделе Стрельцам стоит прислушаться к своей интуиции. С ее помощью вы решите ряд острых вопросов на работе и личной жизни. Самое время попросить повышение. На этой неделе звезды благосклонны к одиноким Стрельцам. Возможно, вас ждут новые приятные знакомства. Также Стрельцам стоит обратить внимание на родителей. Даже один телефонный разговор может оказаться для вас наивысшим счастьем.

Гороскоп на неделю – Козероги

Эта неделя принесет Козерогам множество интересных предложений от начальства на работе. Возможно, вы получите повышение. Не бойтесь рисковать – возьмите самый сложный проект. На этой неделе вам подвластно все! Используйте этот шанс по полной. А если вы давно мечтали сменить работу – то лучшего времени для этого вам не найти.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Водолеям пора посвятить время только себе. Возьмите пару отгулов, отдохните, выспитесь. Работа не волк, в лес не убежит. А вот силы у вас на исходе. Так что не гоните лошадей. Из-за неудовлетворенности и перегрузки вы чувствуете моральное истощение. Чтобы жизнь заиграла новыми яркими красками, отправляйтесь на выходных в путешествие с друзьями или же побалуйте себя шопингом.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам захочется выяснять отношения и капитально конфликтовать. Звезды настоятельно рекомендуют воздержаться от подобных всплесков эмоций. Если вам дороги близкие люди, не вступайте в конфликты – возможны очень крупные ссоры. Лучше помедитируйте, а важные разговоры отложите до следующей недели.

Гороскоп на неделю по дням

Гороскоп на понедельник 22 июля 2019

Гороскоп на вторник 23 июля 2019

Гороскоп на среду 24 июля 2019

Гороскоп на четверг 25 июля 2019

Гороскоп на пятницу 26 июля 2019

Гороскоп на субботу 27 июля 2019

Гороскоп на воскресенье 28 июля 2019

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