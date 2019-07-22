Гороскоп на 23 июля 2019 года объясняет вам как лучше всего провести этот день. Как поступить в трудной ситуации Близнецам и Водолеям, читайте в нашем гороскоп на сегодня от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, сегодня вас стоит провести день с друзьями. Вы достаточно долго были в раздумьях о собственном бытие, что совсем забыли о тех, кто вас любит. Позвоните им, будет весело!

Телец

Сегодня Тельцам важно показать себя наилучшим образом на работе и не бояться перемен. Ведь совсем скоро вас могут повысить, но для этого вас нужно будет постараться. Мы в вас верим и вы поверьте!

Близнецы

Близнецы, вам сегодня стоит выдохнуть и оценить ситуацию. Если в последнее время много негативных событий, проанализируйте, почему они случились и для чего вам даны. У всего есть своя причина.

Рак

Раки, сегодня вы можете подписать выгодный контракт о сотрудничестве с иностранцем или человеком издалека. Но сначала может быть трудно договориться, идите на компромиссы.

Лев

Львы, у вас все должно быть под контролем и в данный момент так и получается. Вы ощущаете себя в безопасности и в комфорте. Так держать, двигайтесь к намеченной цели.

Дева

Девы, с мамой сегодня может случиться конфликт. Вы поссоритесь из-за какой-то мелочи, но это сильно повлияет на ваши отношения. Сегодня точно хорошего разговора не состоится.

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Весы

Весы, ваша поездка в дальний город окажется очень изнуряющей. Вам захочется выключить телефон и чтобы вас оставили в покое. Обязательно дайте себе такой отдых, если есть возможность, иначе потом выдохнетесь.

Скорпион

Скорпионы, сегодня вы можете познакомится с влиятельным человеком и это знакомство очень положительно на вас повлияет. Вы сможете вынести для себя очень многое после такого разговора.

Стрелец

Стрельцы, у вас благоприятное время для покупки или продажи машины. Если у вас ещё нет своего транспорта, задумайтесь, что можно сделать для его приобретения. Ставьте себе цели и идите к ним.

Козерог

Козероги, сейчас у вас очень богатый период на хорошие новости. Вам будут часто звонить и спрашивать совет, но дозвониться к вам будет сложно, да и быть каждому психологом это изнуряюще. Слушайте только себя, а не других людей.

Водолей

Водолеи, стоит сегодня не погружаться в депрессивные мысли, как бы они не накрывали вас с головой. Вы переливаете из-за денег и из-за личной жизни, но ведь и то, и другое зависит только от вас.

Рыбы

Рыбы сегодня заметят повышенное внимание от коллеги. Вас даже могут пригласить на ужин или в кино. Если этот человек вам нравится – соглашайтесь, не стоит долго тянуть с ответом.

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