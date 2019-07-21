Гороскоп на 22 июля 2019 года расскажет, как вам выжить в этот понедельник. Если у вас начало рабочей недели, то слушайте советы Водолеям, Овнам и другим знакам зодиака, чтобы все прошло хорошо. Читайте гороскоп на сегодня от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, мы понимаем, что понедельник это тяжело (если вы не в отпуске, конечно). Как насчёт сходить сегодня к психологу? Станет легче, обещаем.

Телец

Тельцы, будьте сегодня внимательны. Смотрите по сторонам и заметите то, что так искали. Будь это человек или вещь – вам лучше знать.

Близнецы

Близнецы, если у вас сейчас роман с коллегой, то не стоит афишировать эти отношения. От этого будет ещё интереснее и искра между вами будет разгораться сильнее.

Рак

Раки, вы откроете у себя новый талант сегодня. А в будущем он принесёт вам хороший доход! Если вы творческий человек – используйте эту возможность на максимум.

Лев

Львы, сегодня вы сможете удалить волнующие вас банковские вопросы. Если нужно – берите кредит, но будьте очень осторожны, мошенников сейчас хватает.

Дева

Девы, вам стоит сегодня поехать к родителям, если есть такая возможность. Или просто навестить место, которое напомнит вам о детстве. Вам необходимо почувствовать эту детскую непосредственность сейчас.

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Весы

Весы, сегодня вас стоит заняться наукой. Как насчёт начать писать о том, чего вы достигли? Пусть это будет статья или исследование, не важно, даже простые заметки в блокноте сойдут. Главное пишите!

Скорпион

Скорпионы, вы примеряли на себя новый образ? Вам идёт. Особенно если вы фотограф, дизайнер или человек, работающий с визуалом, после смены образа дела пойдут вгору.

Стрелец

Стрельцы, сегодня у вас на работе может возникнуть конфликт с коллегой или сломаться оборудование. А может и то, и другое. Но будьте терпеливы в таком случае, не стоит срываться на всех подряд, особенно дома.

Козерог

Козероги, прощайте человека, на которого держите обиду, по возможности, сходите в храм. Если вы не верующий человек, то к психологу. Также сегодня друг может попасть в беду, поможете?

Водолей

Водолеи, сегодня очень успешный день для творческих людей! Вы буквально можете придумать шедевр, если не будете сидеть сложа руки. Сделайте свой понедельник вдохновляющим!

Рыбы

Рыбы, сегодня вы окажетесь на новой социальной ступени или получите важный документ, которого ждали. И не забывайте об осанке, ваш внешний вид имеет значение!

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