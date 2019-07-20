Гороскоп на 21 июля 2019 года объясняет, как лучше поступить в это воскресенье, чтобы оно прошло на ура. Как сделать этот день запоминающимся, читайте в нашем гороскопе на сегодня от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Овны, сегодня принимайте участие в любых международных делах. Даже если это поездка на отдых. Там вам могут предложить выгодное сотрудничество, но вы не захотите его афишировать на работе.

Телец

Сегодня Тельцам стоит больше проводить времени с друзьями. Встретьтесь с ними с утра и проведите весь день, например, на шашлыках. А вечером ещё и сходите на мероприятие!

Близнецы

Близнецы, если вы сегодня отправляетесь на отдых, то будьте очень аккуратны. Вы можете опоздать на рейс, потерять документы или свой багаж. Если же вы будете внимательны, этого не случится.

Рак

Раки, сегодня вы не будете знать, куда деть ребёнка. Присмотреть за ним будет некому. Возможно, вам даже придётся поехать вместе в дальнюю поездку, хотя изначально вы этого не планировали.

Лев

Львы, сегодня у вас произойдёт трансформация личности. Вы буквально будете ощущать себя другим человеком. Возможно, это из за того, что вы готовы стать мамой или папой.

Дева

Девы, сегодня у вас отличный день для переезда. Тем более в другой город или страну! Вам обязательно повезёт с районом в новом городе или с отелем, если вы собираетесь в отпуск.

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Весы

Весы, вы стали профессионалом высшего класса. Чтобы развиваться дальше, почитайте сегодня книги или интересные статьи. Также можете найти курсы, которые помогут вам не стоять на месте.

Скорпион

Скорпионы, сегодня вам стоит максимально много времени провести с детьми. Уезжайте с ними в поездку, они будут рады! А если у вас нет своих, то предложите родственнику понянчиться с его малышами.

Стрелец

Стрельцы, по внешности вы смогли добиться желаемого результата. Обязательно продолжайте занятия спортом, питайтесь правильно и запишитесь на курс массажа, чтобы стать ещё лучшей версией себя.

Козерог

Козероги, сегодня в вас снова проснется отшельник. Занимайтесь в этот день самопознанием, избавьтесь от лишнего и ненужного в жизни. Вам необходима чистка, как внешняя, так и внутренняя.

Водолей

Водолеи, сегодня ваши друзья подскажут вам идею для заработка. Выслушаете их мысли, потому что этот дополнительный заработок принесёт вам большие деньги.

Рыбы

Рыбы, можете купить лотерейный билет, вам сегодня фартит. Прислушайтесь сегодня к мнению дизайнеров, фотографов, парикмахеров или стилистов, чтобы стать ещё лучше и ещё уверенней в себе.

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