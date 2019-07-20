Даша Легейда отмечает день рождения

Актриса сериалов «Крепостная» и «Дочки-матери» Даша Легейда отмечает свой день рождения! Редакция сайта STB.UA поздравляет Дашу с прекрасным праздником!

Сегодня, 20 июля, очаровательная актриса Даша Легейда празднует день рождения. В свои юные годы актриса активно снимается в фильмах, сериалах и занимается творчеством.

Родители Даши поддерживали интересы девочки, поэтому отдали ее заниматься в хореографическую школу. Однако, чтобы раскрыть весь потенциал, она начала профессионально заниматься вокалом. Далее будущая актриса окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого.

После окончания вуза девушка играла на сцене Национального драматического Театра им. И. Франко. А вот профессиональная карьера в кино началась в 2015 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В драме «Крепостная» Даша появилась в образе Василинки. Она добрая, наивная и покорная, но на судьбу крепостной девушки выпадут страшные жизненные испытания.

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает актрисе творческих успехов!

Смотрите масштабный сериал «Крепостная» с 22 июля в 21:00 на телеканале СТБ!

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