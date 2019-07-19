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Видео Алана Бадоева для ONUKA «STRUM» номинировано на Social World Film Festival

19.07.2019

Социальное видео Алана Бадоева для ONUKA «STRUM» номинировано на международную кинопремию Social World Film Festival. Подробности в материале. 

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Шестиминутная видеоновелла, снятая в жанре поэтического реализма, будет представлена в рамках кинофестиваля в Соренто (28.07 – 04.08, Италия) уже на следующей неделе.

Премьера первой совместной работы Алана Бадоева и ONUKA состоялась в сентябре прошлого года в рамках социальной инициативы музыкантов и общественной организации «Україна без сміття» – ECOSTRUM – и посвящена болезненной проблеме отношения украинцев к бытовому мусору.

onuka струм

Действие в клипе развивается всего в 25 километрах от Киева – в Подгорцах. Именно там находится главная свалка бытовых отходов столицы, которая за десятилетия существования выросла до размеров 27-и этажного дома. И несмотря на то, что скоро она будет закрыта, в Украине таких «полигонов смерти» насчитывается более 40 тысяч.

onuka strum

Оператором конкурсного видео выступил Никита Кузьменко, художником-постановщиком Алена Гаджилова, стилистом Соня Солтес.

onuka

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Social World Film Festival станет третьей международной кинопремией в послужном списке украинского клипмейкера наряду с Каннским фестивалем и премией «Киношок», а сам Алан Бадоев – первым режиссером музыкального видео в Восточной Европе, чья работа поборется за звание лучшей в категории «социальное видео».

алан бадоев номинирован на премию

Social World Film Festival – это первый и единственный кинематографический конкурс в мире, основанный в 2011 году, который полностью посвящен социальному кино во всех его интерпретациях.

Напомним, 14 сентября в эфире СТБ стартует 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор». Этот сезон будет особенным в истории проекта и соберет на свой день рождения рекордное количество звезд, среди которых обязательно будут те, чья звезда зажглась благодаря «Х-фактору»: Олег ВинникИгорь Кондратюк, Ната Жижченко (ONUKA), Евгений Филатов (The Maneken)Melovin, Наталья Могилевская, группа «БEZ ОБМЕЖЕНЬ», Нино Катамадзе, KAZKA  и другие.

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