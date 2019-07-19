«НЕАНГЕЛЫ» — «До и после»: премьера песни
Группа «НЕАНГЕЛЫ», которая придет поздравить с днем рождения шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ, выпустила новую лирическую композицию «До и после». Читайте подробнее.
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Слушайте премьерную песню группы «НЕАНГЕЛЫ» «До и после» прямо сейчас!
Совсем скоро на телеканале СТБ стартует 10 сезон проекта «Х-фактор». Как мы упоминали ранее, этот сезон станет особенным в истории проекта и соберет на свой день рождения рекордное количество звезд. Поздравить шоу придет и популярная украинская группа «НЕАНГЕЛЫ». К слову, коллектив сегодня выпустил новую лирическую песню «До и после». Трек рассказывает о горечи расставания влюбленных.
«У каждого своё ДО и ПОСЛЕ. ДО – это энергия, сила и желание реализовывать и идеализировать, а ПОСЛЕ всегда остаётся история, которую создаём мы и которая создаёт нас. Мое ПОСЛЕ стало смыслом моей жизни, которого не было ДО! Мое ПОСЛЕ подарило мне абсолютную любовь и возможность слышать самое заветное слово «Мама»! Мое ДО подарило мне надежду, силу и возможность реализовывать свое предназначение», – рассказывает Слава Каминская.
Поддержала Славу вторая участница коллектива «НЕАНГЕЛЫ» Виктория Смеюха:
«Любой финал – это на самом деле только начало!»
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Текст песни:
Я сегодня буду пить алкоголь
И заброшу все свои дела
Чтоб хоть как-то забыть эту боль
Чтоб она меня с ума не свела
Я сегодня буду до утра
Собирать себя по частям
Я сегодня буду свое вчера
Разрезать тупым ножом напополам
На до и после
Раскололся мир
На до и после
Засмотрела до дыр фото
Где мы с тобой вместе
Бывает ведь вот как
На до и после
Раз и навсегда
На до и после
Между нами теперь волны
Но глупое сердце все еще помнит
Я сегодня буду много курить
Удалять тебя в сети из друзей
Вот еще бы в голове тебя убить
Но ты крепко держишься в ней
Завтра снова будет как вчера
Только новое число в календаре
Моя память как самый злейший враг
Будет снова долбить о тебе
На до и после
Раскололся мир
На до и после
Засмотрела до дыр фото
Где мы с тобой вместе
Бывает ведь вот как
На до и после
Раз и навсегда
На до и после
Между нами теперь волны
Но глупое сердце все еще помнит