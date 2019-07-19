Группа «НЕАНГЕЛЫ», которая придет поздравить с днем рождения шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ, выпустила новую лирическую композицию «До и после». Читайте подробнее.

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Слушайте премьерную песню группы «НЕАНГЕЛЫ» «До и после» прямо сейчас!

Совсем скоро на телеканале СТБ стартует 10 сезон проекта «Х-фактор». Как мы упоминали ранее, этот сезон станет особенным в истории проекта и соберет на свой день рождения рекордное количество звезд. Поздравить шоу придет и популярная украинская группа «НЕАНГЕЛЫ». К слову, коллектив сегодня выпустил новую лирическую песню «До и после». Трек рассказывает о горечи расставания влюбленных.

«У каждого своё ДО и ПОСЛЕ. ДО – это энергия, сила и желание реализовывать и идеализировать, а ПОСЛЕ всегда остаётся история, которую создаём мы и которая создаёт нас. Мое ПОСЛЕ стало смыслом моей жизни, которого не было ДО! Мое ПОСЛЕ подарило мне абсолютную любовь и возможность слышать самое заветное слово «Мама»! Мое ДО подарило мне надежду, силу и возможность реализовывать свое предназначение», – рассказывает Слава Каминская.

Поддержала Славу вторая участница коллектива «НЕАНГЕЛЫ» Виктория Смеюха:

«Любой финал – это на самом деле только начало!»

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Текст песни:

На до и после

Раскололся мир

На до и после

Засмотрела до дыр фото

Где мы с тобой вместе

Бывает ведь вот как

На до и после

Раз и навсегда

На до и после

Между нами теперь волны

Но глупое сердце все еще помнит

Я сегодня буду много курить

Удалять тебя в сети из друзей

Вот еще бы в голове тебя убить

Но ты крепко держишься в ней

Завтра снова будет как вчера

Только новое число в календаре

Моя память как самый злейший враг

Будет снова долбить о тебе

На до и после

Раскололся мир

На до и после

Засмотрела до дыр фото

Где мы с тобой вместе

Бывает ведь вот как

На до и после

Раз и навсегда

На до и после

Между нами теперь волны

Но глупое сердце все еще помнит