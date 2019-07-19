Евгений Филатов (The Maneken) показал свою маму

Звездный гость легендарного шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ и солист группы The Maneken Евгений Филатов показал подписчикам в социальной сети Instagram свою маму. Подробнее – в материале.

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Один из лучших саунд-продюсеров Украины и солист группы The Maneken Евгений Филатов поделился с подписчиками в социальной сети Instagram совместным снимком со своей мамой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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