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Евгений Филатов (The Maneken) показал свою маму
19.07.2019
Звездный гость легендарного шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ и солист группы The Maneken Евгений Филатов показал подписчикам в социальной сети Instagram свою маму. Подробнее – в материале.
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Один из лучших саунд-продюсеров Украины и солист группы The Maneken Евгений Филатов поделился с подписчиками в социальной сети Instagram совместным снимком со своей мамой.
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11 Авг 2017 в 2:06 PDT
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Напомним, поздравить легендарное шоу
с днем рождения спешат зарубежные и украинские топ-артисты, среди которых обязательно будут те, чья звезда зажглась благодаря проекту. В том числе и Евгений Филатов спешит поздравить проект с десятилетием и станет приглашенной звездой. Увидим его в эфире уже этой осенью — не пропустите! «Х-фактор»
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