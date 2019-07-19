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Евгений Филатов (The Maneken) показал свою маму

19.07.2019

Звездный гость легендарного шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ и солист группы The Maneken Евгений Филатов показал подписчикам в социальной сети Instagram свою маму. Подробнее – в материале. 

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Один из лучших саунд-продюсеров Украины и солист группы The Maneken Евгений Филатов поделился с подписчиками в социальной сети Instagram совместным снимком со своей мамой.

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Напомним, поздравить легендарное шоу «Х-фактор» с днем рождения спешат зарубежные и украинские топ-артисты, среди которых обязательно будут те, чья звезда зажглась благодаря проекту. В том числе и Евгений Филатов спешит поздравить проект с десятилетием и станет приглашенной звездой. Увидим его в эфире уже этой осенью — не пропустите!

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