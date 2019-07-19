Звезда сериала «Джованни» Екатерина Варченко появится во втором сезоне костюмированной драмы «Крепостная». Молодую актрису зрители увидят в киевском борделе 19-го века. Кого же сыграет Екатерина Варченко в масштабном сериале? Узнайте в материале.

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Актриса с очаровательной внешностью и невероятным талантом Екатерина Варченко сыграла одну из главных ролей в классическом ситкоме «Джованни». А теперь Екатерина появится во втором сезоне масштабного сериала «Крепостная». Ее героиня удивит абсолютно всех, ведь таких откровенных ролей у Кати еще не было.

«Моя героиня в «Крепостной» — Настя. Сходства с ней у меня нет, ведь Настя — девушка легкого поведения, которая работает в борделе. У нас разные жизненные принципы и ценности. У нее отсутствует понятие морали. Мое стабильное амплуа не дает возможности так экспериментировать с характером и внешностью. Это актерский подарок. Я обожаю такие роли. Спасибо тем, кто дал возможностьв проститутку», — делится актриса.

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Катерина Варченко подробно не рассказывает о своем образе в драме «Крепостная». Но известно одно: в таком амплуа любимую актрису зрители еще не видели:

«Моя героиня не всегда честна с теми, кто ее окружает… Обещаю, что всем будет ее жалко как человека и женщину с тяжелой судьбой».

Не пропустите премьеру второго сезона сериала «Крепостная», который выйдет сразу после повтора первого. А первый — с 22 июля в 21:00 на телеканале СТБ.

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