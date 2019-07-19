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Алина Паш (Alina Pash) удивила новым образом

19.07.2019

Финалистка 6 сезона шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ Алина Паш (Alina Pash) поделилась с поклонниками фото нового образа со светлыми волосами. Подробности в материале. 

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Финалистка культового шоу «Х-фактор»-6 и популярная украинская певица Алина Паш (Alina Pash) поделилась с поклонниками в социальной сети Instagram новым образом. На фото певица позирует в белоснежном платье с платиновыми волосами.

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Вспомните невероятное выступление Алины Паш на кастинге 6 сезона проекта «Х-фактор» прямо сейчас!

Напомним, 10 сезон легендарного вокального шоу «Х-фактор» стартует уже 14 сентября на телеканале СТБ.  В этом году проект отмечает свой день рождения. Этот сезон будет особенным в истории проекта и соберет рекордное количество звезд.

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