«Вікна-новини» подготовили спецвыпуск ко дню выборов

В день парламентских выборов, 21 июля в 21:30, программа «Вікна-новини» выйдет в эфир телеканала СТБ со специальным выпуском. В студии будет работать Татьяна Высоцкая, а Ольга Кучер вживую с ЦИК будет сообщать, как голосовала Украина: данные экзит-полов, явку избирателей и информацию о возможных нарушениях.

В прямом эфире телезрители вживую увидят, как проходит подсчет голосов на участках и как на результаты экзит-полов реагируют в партийных штабах.

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Кроме оперативных данных, журналисты расскажут о роли парламента в парламентско-президентской республике, сравнят предвыборные программы партий и проанализируют феномен нынешней парламентской кампании, которая богата на кандидатов и клонов «мажоритарки».

Узнайте, чем войдут в историю досрочные парламентские выборы – 21 июля в 21:30 в программе «Вікна-новини» на СТБ.

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