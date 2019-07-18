Новый тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Иракли Макацария остается в центре внимания всех СМИ. Интерес к мужчине разный, однако самым задаваемым вопросом является его личная жизнь. Иракли Макацария рассказал, какие женщины ему нравятся, а также назвал топ-3 самых красивых мировых актрис. Подробнее читайте в материале.

В список самых красивых женщин успешного кинопродюсера попали три голливудские звезды. Таким образом можно проследить типаж девушки, которую тренер хотел бы видеть рядом.

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Первое место заняла легендарная Анджелина Джоли. Иракли Макацария отметил, что для него она №1, пример женской красоты.

«Как она себя презентует как женщина. Я бы не выделял какой-то один фильм с ее участием, она во всех разная. У нее многогранный талант. Но вот последний с Бредом Питтом «Лазурный берег» – гениальный фильм», – говорит Иракли.

Следующие позиции разделили Пенелопа Крус и Ева Мендес. По мнению тренера, эти женщины обладают невероятной харизмой и талантом.

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