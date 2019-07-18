Тарас Цымбалюк рассказал, как стал актером

Костюмированная драма «Крепостная» возвращается на телеканал СТБ! Зрители вновь окунутся в невероятный мир 19 века. И чтобы подогреть интерес к сериалу, мы продолжаем вас лучше знакомить с главными актерами. Так, звезда украинского кино Тарас Цымбалюк рассказал, как связал жизнь с актерским ремеслом. Подробности — в материале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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Поклонники сериала «Крепостная» обожают талантливого Тараса Цымбалюка и его героя — простодушного кузнеца Назара. Актер сумел покорить сердца многих зрителей, сыграв настоящего украинского мужчину.

Оказывается, что еще в юности Тарас мечтал связать свою жизнь с кино и театром. Хотя его актерский путь начинался вовсе не из творческого ремесла:

«После одиннадцатого класса я поступил в Национальный педагогический университет имени Драгоманова на «туризм». Потом понял, что это не мое. И в один момент очень захотел стать актером, попробовать свои силы в театральном вузе. Мне никто не подсказывал, я решил сам выбрать актерскую профессию. Родители хорошо отреагировали на этот выбор и полностью поддержали мою мечту. Сначала очень волновался, что родные согласились на эту авантюру».

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В 2013 году Тарас Цымбалюк получил актерское образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, специальность — актер драматического театра и кино (мастерская Зимней В. И.). В институте парень был очень худым и высоким, поэтому часто играл героев-любовников.

Прославился Тарас Цымбалюк благодаря роли сына турецкого посла в исторической мелодраме «Последний янычар». Сыграв хотя и отрицательного персонажа, он очень запомнился зрителям. Тарасу начали поступать интересные предложения от современных режиссеров. Сегодня его уверенно можно назвать звездой украинского кино.

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