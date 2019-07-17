Влад Онищенко рассказал, чего ждать от второго сезона драмы «Крепостная»

Участник ZBSband Владислав Онищенко — пример, что творческого человека должно быть много. Артист покорил сцену «Х-фактор»-9, а теперь снимается в кино. И во втором сезоне мы узнаем все о его герое в костюмированной драме «Крепостная». Чего ждать от второго сезона масштабного сериала? Читайте в материале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Группа ZBSBand победила в суперфинале «Х-фактор»-9. Музыканты лишь год назад стали известны, а уже сегодня парней узнает вся страна. Но ребята талантливы не только в музыке. Так, Владислав Онищенко активно снимается в кино. Юноша появится во втором сезоне масштабного сериала «Крепостная»:

«Во втором сезоне всех ждет крутая развязка. То, чего мы все очень долго хотели, — наконец состоится. Многие подходят и спрашивает, чего ожидать от новых серий «Крепостной». Я не открываю всех секретов. Но могу сказать одно: сезон обещает быть невероятным и очень интересным».

Драматический сериал имел грандиозный успех в Украине, а теперь стает популярным за рубежом. Проект купили Литва и Балканские страны (Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Македония, Словения, Хорватия). Влада Онищенка эта новость приятно шокировала:

«Крепостную» теперь показывают за границей — новость изрядно радует. Это пример того, что украинцы качественно и честно делают свою работу. Это подтверждение, что мы хорошо постарались».

Не пропустите с 22 июля в 21:00 возвращение невероятного сериала «Крепостная» на телеканале СТБ!

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