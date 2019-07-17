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«Крепостная» стала хитом польского телевидения

17.07.2019

Масштабная костюмированная драма «Крепостная» покоряет Польшу на главном национальном телеканале TVP1 * 1 июля сериал с успехом стартовал под названием «Zniewolona», ​​что дословно переводится как «Несвободная». Больше читайте в материале.

крепостная

По данным независимой компании Nielsen, за две недели показа «Крепостная» продемонстрировала положительную динамику, ежедневно повышая показатели. За время трансляции цифры сериала выросли в два раза и достигли доли 16,0% при средней доле канала 9,7%.

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Восторженные отзывы зрителей говорят о чудесном начале заграничной жизни крепостной Екатерины в социальных сетях уже появились польские фан-страницы сериала.

 Крепостная

На телеканале TVP1 сериал показывают с понедельника по среду в прайм-тайме. Со второй недели «Крепостную» начали показывать еще в пятницу, субботу и воскресенье.

 А 22 июля в 21:00 «Крепостная» возвращается в эфир телеканала СТБ.

 Катя Ковальчук, Станислав Боклан, режиссер Макс Литвинов

* TVP1 польский национальный информационно-развлекательный телеканал, который начал свою работу в 1952 году и входит в TVP (польский государственную телекомпанию).

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