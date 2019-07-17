Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 расскажет, что прогнозируют звезды для каждого знака зодиака. Как лучше спланировать свою неделю, чтобы избежать проблем? И на что обратить внимание? Узнайте в гороскопе от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю — Овны

На этой неделе вы слишком устали от работы, вас начинает преследовать усталость. Чтобы прийти в норму, запишитесь в спортзал, или просто начните бегать вечером. Это поможет Овнам по-новому посмотреть на существующие проблемы, окружающий мир и привлечь позитивные изменения в жизни. Выходные проведите в компании друзей, которых вы давно не видели.

Гороскоп на неделю — Тельцы

Тельцов ждет напряженная финансовая неделя. Настала пора выделить время для закрытия всех долгов и подсчета собственного бюджета. Посоветуйтесь с родными людьми, ведь ситуация у вас не из лучших. Возможно, стоит воздержаться от лишних расходов и незапланированных покупок. На выходных посмотрите мотивирующие фильмы, чтобы улучшить себе настроение.

Гороскоп на неделю — Близнецы

Звезды советуют Близнецам воздержаться от принятия важных решений до конца недели. Ведь ваше настроение меняется каждую минуту. Неправильные решения могут привести ко многим проблемам. В финансовых вопросах ждет прибыль, на которую вы не рассчитывали. Но от спонтанного шопинга лучше отказаться. На выходных позвоните родителям, которые по вам сильно скучают.

Гороскоп на неделю — Раки

Эта неделя — удачное время для деловых встреч. Ракам стоит посещать различные мероприятия, организованные новыми партнерами по работе. Ведь там вам удастся завязать полезные знакомства, которые пригодятся уже в ближайшем будущем. Решайтесь на кардинальные изменения.

Гороскоп на неделю — Львы

Львы, вас ждет успех! Звезды наделяют вас решительностью и уверенностью. Именно эти черты позволят браться практически за любые дела. Звезды уверены, что на этой неделе вы сможете решить даже очень трудные задачи. И чтобы не упустить шанс, максимально используйте все возможности. Например, в свободное время пойдите на какую-то интересную встречу.

Больше по теме: Гороскоп на июль 2019 года от Хаяла Алекперова

Гороскоп на неделю — Девы

Звезды рекомендуют Девам изменить свое отношение к реальности. Не бойтесь перемен, ведь они пойдут вам на пользу. Например, обновите гардероб или запишитесь на массаж. Следите за своим здоровьем, поскольку на данный момент вы не застрахованы от переутомления и стрессов. Выходные посвятите только для себя, насладившись одиночеством.

Гороскоп на неделю — Весы

На этой неделе Весам захочется выяснять отношения со всеми и сразу. Звезды настоятельно рекомендуют воздержаться от этого, ведь ссоры испортят вам отношения с близкими. Если словесной перепалки не избежать, проявите свою дипломатичность. Вам нужно учиться сдерживать себя, потому выходные проведите в покое.

Гороскоп на неделю — Скорпионы

Скорпионы откроют в себе совершенно новые неожиданные таланты и способности, проявив инициативу в сложных ситуациях. Вы найдете креативный подход. Руководитель обязательно заметит ваш талант. Главное — не ленитесь! В конце недели звезды советуют заняться профилактикой хронических заболеваний, потому что возможны их обострения.

Гороскоп на неделю — Стрельцы

Стрельцам стоит задуматься о своей личной жизни. Ведь скоро вас ждет романтическая поездка, которая обещает немало приятных событий. Увлекательные приключения, приятная компания и спонтанное решение отправиться в путешествие — все, что нужно для удачной недели. Не тратьте время на размышления, начинайте собирать чемоданы!

Больше по теме: Любовный гороскоп на июль 2019 года от Хаяла Алекперова

Гороскоп на неделю — Козероги

Козероги, эта неделя благоприятна для физических нагрузок и активного отдыха. Вы со всем справитесь, но придется приложить немало усилий. Звезды прогнозируют возможные ссоры с партнером. Если вы хотите сохранить отношения с близким человеком, не ссорьтесь и идите на компромисс. Выходные посвятите саморазвитию. Например, начните читать книги, которые давно откладывали.

Гороскоп на неделю — Водолеи

Эта неделя может оказаться очень плодотворной. Именно сейчас Водолеям гораздо легче концентрироваться на решении каких-либо реальных задач. Ваша работоспособность на прекрасном уровне, поэтому не упустите шанс достичь желаемого. Используйте эту неделю для того, чтобы разобраться со старыми завалами.

Гороскоп на неделю — Рыбы

На этой неделе Рыбы могут чувствовать себя одинокими и ненужными. Преодолеть подавленность вам поможет простой звонок друзьям детства. Они, как никто другой, знают, как поддержать, зарядить положительной энергией и заставить заново поверить в себя. Выходные не стоит проводить в одиночестве.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ