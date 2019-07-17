Гороскоп на 18 июля 2019 года принесет вам много новостей. Кого ожидают испытания в этот день, рассказывают экстрасенсы СТБ. Читайте гороскоп на сегодня в материале.

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Овен

Овны, сегодня вам стоит побыть наедине с собой и помедитировать. Это поможет вам понять себя и свои желания, получить ответы на вопросы, которые вас беспокоят.

Телец

Тельцы, вам стоит поискать интересные курсы или семинары. Сейчас стоит сосредоточиться на своём обучении и самообразовании. Мы уверены, что вы давно уже думаете о тех самых интересных курсах.

Близнецы

Близнецам сегодня нужно подписывать тот самый контракт. Это поможет выйти на новый уровень по доходам или найти новое направление, в котором нужно двигаться.

Рак

Раки, у вас в личной жизни все нестабильно. То ссоры, то пылкие применения. Сегодня вы можете снова поругаться, но это будет из-за пустяка. Вам стоит начать планировать путешествие, это поможет.

Лев

Львы, в этот день коллега будет проявлять к вам повышенное внимание и даже пригласит на свидание. Также сегодня вы можете встретить давнего знакомого на улице.

Дева

Девы, в этот период вы можете часто не высыпаться из-за переживаний. Также кто-то из друзей и родственников может заболеть и вам придётся помогать.

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Весы

Весы, вас ждёт совместная поездка с другом в этот период. Также этот друг сообщит вам хорошие новости. А в этой поездке вы найдёте себе новую компанию и будете с ними весело проводить время.

Скорпион

Скорпионы, у вас может начаться роман с человеком из другого города или страны. Вообще, вам очень интересны сейчас разные шоу и вечеринки, хочется быть в центре внимания.

Стрелец

Стрельцы, у вас сегодня все падает из рук, может даже случится поломка. Лучше не брать никакое чужое имущество на свою ответственность, чтобы потом не быть виноватым.

Козерог

Козероги, поток ваших мыслей буквально не остановить. Записывайте их, создавайте свой блог или курсы. Можете даже начать писать книгу или исследование, если это вам интересно.

Водолей

Водолеи, просите сегодня выше зарплату и вам ответят согласием. Или повышайте цену за свои услуги, если у вас своё дело. Сегодня все будет одобрено!

Рыбы

Если вы фотограф, дизайнер, парикмахер, стилист или художник, то для вас это очень благоприятный день. Вы найдёте для себя новое амплуа, в котором будете развиваться дальше.

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