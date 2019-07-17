Что посмотреть в августе 2019 года в кино? Кинематограф подготовил для нас в последний месяц лета много ярких и громких лент. Устраивайтесь поудобнее и знакомьтесь с кинопремьерами на август 2019 года. Лучшие новинки кино августа читайте в нашей подборке фильмов.

Форсаж: Гоббс и Шоу

Дата выхода: 1 августа 2019

Жанр: боевик, приключения

Страна: США

Режиссер: Дэвид Литч

Сценаристы: Крис Морган, Гэри Скотт Томпсон

Актеры: Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэтхэм, Идрис Эльба, Эйса Гонсалес, Ванесса Кирби, Эдди Марсан

Продолжительность: 134 мин.

Описание: Август с первого дня порадует фанатов франшизы «Форсаж» новым спин-оффом. Фильм расскажет историю любимых героев. Люк Гоббс посадил за решетку бывшего британского спецназовца — наемника Декарда Шоу. Генетически модифицированный Брикстон похищает сестру заключенного и в его руках оказывается биологическое оружие, способное уничтожить планету. Ярым врагам Гоббсу и Шоу придется забыть о вражде и сотрудничать, чтобы победить злодея.

Angri Birds в кино 2

Дата выхода: 8 августа 2019

Жанр: мультфильм, комедия

Страна: Финляндия, США

Режиссеры: Туроп ван Орман, Джон Райс

Сценарист: Питер Экерман

Актеры: Питер Динклэйдж, Тиффани Хаддиш, Хейдер, дал Камерон, Аквафин, Джейсон Судейкис, Рейчел Блум

Продолжительность: 91 мин.

Описание: Премьера сиквела запланирована на 10-ю годовщину со дня выпуска популярной игры «Angri Birds». Во второй части мультфильма нас ждут новые приключения воинственных птиц. Вражда между пернатыми и зелеными свиньями не утихает годами. Повелитель поросят Леонард больше всего жаждет реванша с Рэдом. Однако, эта битва отойдет на второй план, когда появится коварная птица Зета с заледенелого острова, которая стремится заморозить своих дальних пернатых родственников. Заклятые враги птички и свинки объединятся, чтобы вместе противостоять страшному и опасному врагу.

Хорошие ребята

Дата выхода: 15 августа 2019

Жанр: комедия

Страна: США

Режиссер: Джин Ступницки

Сценаристы: Джин Ступницки, Ли Айзенберг

Актеры: Джейкоб Тремблэ, Лил Релло Говери, Молли Гордон, Ретта, Уилл Форте, Милли Девиз, Мидори Франсис

Продолжительность: 89 мин.

Описание: Трое шестиклассников Макс, Тор и Лукас считают себя уже взрослыми и собираются на первую в своей жизни вечеринку. Ребята решают научиться целоваться и запускают дрон отца Макса, чтобы пошпионить за парочкой, которая в результате его забирает. Теперь шестиклассникам нужно вернуть дрон к возвращению отца, отдать наркотики владельцам и украсть где-то пиво, чтобы точно быть крутыми и взрослыми. Из-за обилия нецензурной лексики на комедию установлено возрастное ограничение — от 16 лет. Комическим является то, что главные актеры делать все эти вещи во время съемок могли, а посмотреть на это в кино — нет.

Дора и затерянный город

Дата выхода: 15 августа 2019

Жанр: приключения, семейный

Страна: Австралия, США

Режиссер: Джеймс Бобин

Сценаристы: Крис Гиффорд, Даниэль Санчез, Николас Столлер

Актеры: Изабелла монеры, Бенисио Дель Торо, Майкл Пенья, Ева Лонгория, К’Орианка Килчер

Продолжительность: 102 мин.

Описание: Приключенческий семейный фильм «Дора и затерянный город» снят в копродукции Австралии и США. Этот полнометражный фильм, созданный как продолжение популярного мультсериала о Доре-путешественнице. Перед нами Дора появится уже как подросток. Девочка все детство провела с родителями-исследователями в джунглях, ища исторические артефакты. Однако жить в дикой природе оказалось куда легче, чем выживать в старшей школе, еще и внезапно родители Доры бесследно исчезают. Без колебаний она отправляется на их поиски.

Однажды… в Голливуде

Дата выхода: 15 августа 2019

Жанр: драма, триллер, криминал

Страна: США

Режиссер: Квентин Тарантино

Сценарист: Квентин Тарантино

Актеры: Марго Робби, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Дакота Фаннинг, Курт Рассел, Аль Пачино, Тимоти Олифант

Продолжительность: 153 мин.

Описание: Фильм расскажет нам историю резонансного убийства в Голливуде в ночь на 9 августа 1969, когда пять человек, среди которых известные актеры, были жестоко убиты. Главный герой Год Далтон — телевизионный актер на пике своей популярности и во что бы то ни стало стремится закрепить свой успех и не исчезать с экранов в дальнейшем. Его дублер Клифф Бут тоже не хочет отставать и свято верит в то, что построит замечательную карьеру.

Приятного просмотра!

Источник фото и видео – https://planetakino.ua

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