Замороженный йогурт в домашних условиях: рецепт от Юрия Негрича
16.07.2019
Замороженный йогурт ‒ прекрасное лакомство, которое идеально подойдет в жаркие летние дни. К тому же этот десерт низкокалорийный и очень простой в приготовлении. Читайте в нашем материале рецепт приготовления замороженного йогурта в домашних условиях от участника проекта «МастерШеф. Профессионалы» Юрия Негрича.
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Замороженный йогурт в домашних условиях
Ингредиенты:
- сахар ‒ 150 г
- яичные белки ‒ 55 г
- йогурт ‒ 570 г
- вода ‒ 60 мл
Способ приготовления:
- Сначала нужно приготовить сироп из воды и сахара. Когда сахар полностью растворится, следует продолжать варить сироп на протяжении одной минуты. Температура сиропа должна быть от 110 до 120 °C.
- Затем следует взбить белок до образования крепкой пены.
- Продолжая взбивать белок на средней скорости миксера, необходимо влить тонкой струйкой весь сироп. Затем нужно увеличить скорость и взбивать массу, пока чаша полностью не остынет.
- Далее необходимо на минимальной скорости миксера влить йогурт и все тщательно перемешать.
- Полученную массу следует заморозить в мороженице согласно инструкции. У разных марок и моделей время заморозки также может быть разным.
Йогурт готов. Подавать с ягодами, сиропом, шоколадом или вареньем.
Приятного аппетита!
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