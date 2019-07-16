Выходные в августе 2019 года: будут ли дополнительные выходные и как их проведут звезды СТБ
Сколько выходных дней в августе 2019 года? Когда и какие праздники ожидаются в последний месяц лета? Стоит ли уже планировать небольшой отпуск? А также как звезды телеканала СТБ проведут праздники в августе? Узнайте в материале ответы на все вопросы.
В августе 2019 года официальным государственным праздником является День Независимости Украины, который отмечается 24 числа. В этом году праздник припадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник – 26 августа. Помимо субботы и воскресенья, в последний месяц лета украинцам посчастливится отдохнуть на один день больше.
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Общее количество календарных дней — 31
Рабочие дни — 21
Выходные в августе — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31
А вот влюбленные Никита Добрынин и Даша Квиткова, вернувшись из Парижа, планируют взяться за работу. Девушка активно разрабатывает свой бренд одежды, а в продаже уже успели появиться мужские футболки. Моделью стал экс-холостяк и главный герой 9-го сезона романтического реалити.
Последний месяц лета не только для отдыха, но и для возможностей начать что-то новое. В преддверии осени самое время постараться реализовать свои идеи!