Сколько выходных дней в августе 2019 года? Когда и какие праздники ожидаются в последний месяц лета? Стоит ли уже планировать небольшой отпуск? А также как звезды телеканала СТБ проведут праздники в августе? Узнайте в материале ответы на все вопросы.

В августе 2019 года официальным государственным праздником является День Независимости Украины, который отмечается 24 числа. В этом году праздник припадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник – 26 августа. Помимо субботы и воскресенья, в последний месяц лета украинцам посчастливится отдохнуть на один день больше.

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Общее количество календарных дней — 31

Рабочие дни — 21

Выходные в августе — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26, 31

А вот влюбленные Никита Добрынин и Даша Квиткова, вернувшись из Парижа, планируют взяться за работу. Девушка активно разрабатывает свой бренд одежды, а в продаже уже успели появиться мужские футболки. Моделью стал экс-холостяк и главный герой 9-го сезона романтического реалити.

Последний месяц лета не только для отдыха, но и для возможностей начать что-то новое. В преддверии осени самое время постараться реализовать свои идеи!

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