Тарас Цымбалюк: Быть частью «Крепостной» — огромная честь для меня

Секс-символ «Крепостной» Тарас Цымбалюк в масштабной драме сыграл Назара. Роль доброго и мужественного кузнеца покорила сердца многих девушек. Сам актер уверяет, что второй сезон костюмированного сериала заинтересуют всех еще больше!

Больше по теме: Актер «Крепостной» Тарас Цымбалюк хочет сыграть супергероя

Уже этой осенью во втором сезоне костюмированной мелодрамы «Крепостная» мы узнаем, как сложится судьба любимых героев. Одного из них сыграл успешный украинский актер Тарас Цымбалюк. Мужчина перевоплотился в сильного и отважного кузнеца Назара.

Создатели не скрывали, что поиски актера на эту роль были самыми длительными из поисков всех мужских образов. И только Тарас Цымбалюк идеально вжился в образ кузнеца. Парень отдал должное команде сериала и поблагодарил всех за работу в Instagram:



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taras Tsymbaluk/Тарас Цымбалюк (@taras_tsymbaluk) 19 Май 2019 в 12:23 PDT

«Сотни профессионалов своего дела создавали этот сериал. Лучшие гримеры, художники-постановщики, художники по костюмам и костюмеры, операторы. У вас действительно получилось создать крутое кино! Быть частью этого проекта — огромная честь для меня! Повторюсь, второй сезон будет не менее интересным! Спасибо, зритель!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taras Tsymbaluk/Тарас Цымбалюк (@taras_tsymbaluk) 1 Апр 2019 в 12:59 PDT

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ