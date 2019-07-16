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Мятный ликер: рецепт приготовления в домашних условиях от Дмитрия Шевченко

16.07.2019

Мятный ликер – это идеальный летний напиток. Ведь что может быть более освежающим, чем мята? Особенно свежая, летняя, которую можно добавлять в чай, коктейли и к десертам. Чтобы сохранить ощущение приятной свежести надолго, советуем приготовить мятный ликер. Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы»  Дмитрий Шевченко подготовил рецепт вкусного мятного ликера. 

Ингредиенты:

  • Мята – 40–50 г (2 стакана)
  • Качественная водка или разбавленный 40–45% этиловый спирт – 1 литр
  • Сахар – 350 г (чтобы напиток вышел мягче, лучше заменить на 200 г меда)
  • Вода – 250 мл

Рецепт:

  1. Листья мяты хорошо промываем, кладем в емкость, в которой ликер будет настаиваться. Заливаем водкой и герметично закрываем.
  2. Настаивать 2 недели в темном месте при комнатной температуре, каждые пару дней встряхивать. В зависимости от мяты, жидкость станет зеленоватой или светло-коричневой.  
  3. Фильтруем жидкость через марлю, листья отжимаем и можем смело выбрасывать – они нам больше не нужны.
  4. Готовим сироп. В кастрюле смешиваем воду и сахар, доводим до кипения и варим в течение нескольких минут, снимаем пену (если используете мед – не кипятить, постоянно помешивать до растворения меда). Охлаждаем до комнатной температуры.
  5. Смешиваем мятную настойку с сиропом, разливаем по бутылочкам и плотно закрываем.
  6. Выдерживаем ликер в холодильнике еще месяц. При появлении осадка – фильтруем через несколько слоев марли либо через вату. В процессе выдержки ликер может слегка потемнеть или изменить цвет с зеленого на коричневый – это нормально и на вкус не влияет.

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Крепость такого мятного ликера – 21–25 градусов, а храниться он может около 2-х лет.

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