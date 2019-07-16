Когда лето в самом разгаре, нужно использовать все возможности для воплощения мечты в реальность. Лучшим советником в этом будет лунный календарь удачных дней на июль 2019 года. Узнайте в материале, какие дни будут самыми благоприятными в июле.

Больше по теме: Лунный календарь садовода-огородника на июль 2019 года

Хаял Алекперов утверждает, что самые удачные дни в июле 2019 года – это 6, 10 и 13 июля. Вести дела в эти дни будет особенно легко и удачно. Без сомнений также планируйте на эти дни перелеты и поездки, вы будете в восторге!

Больше по теме: Гороскоп на июль 2019 года от Хаяла Алекперова

Удачные дни в июле 2019 года для покупок и траты денег

День, когда можно давать в долг: 23 июля.

Дни, когда лучше всего отдать долги: 10, 19 июля.

День, когда нужно пересчитывать деньги для улучшения финансового благосостояния: 7 июля.

Хорошие дни, чтобы брать деньги в долг: 25, 29 июля.

Правильный день для покупки кошелька: 21 июля.

Хороший день покупки подарков: 6 июля.

Удачные дни для свадьбы и семьи в июле 2019 года

Удачные дни для свадьбы и венчания: 7, 8, 9, 12, 14, 19, 26 июля.

Подходящие дни для зачатия ребенка: 2 – 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 23 –2 5, 27 – 29, 31 июля.

Удачные дни для посещения врача в июле 2019 года

Дни, подходящие для хирургических операций: 20 – 22, 26 – 29 июля.

22, 26 29 июля. Удачные дни для лечения и удаления зубов: 30, 31 июля.

Удачные дни для стрижки и посещения салона в июле 2019 года

Хорошие дни, чтобы постричься: 1, 6‒9, 12‒13, 15‒16, 18, 26‒28 июля.

Подходящие дни для покраски волос: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 18, 22, 27, 29 июля.

Удачные дни для маникюра и педикюра: 1, 6, 9, 11, 14, 15, 20, 22, 28 – 30 июля.

Больше по теме: График магнитных бурь на июль 2019 года

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ