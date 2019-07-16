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«Крепостная»: к какому дворянскому роду ты принадлежишь?

16.07.2019

Премьера второго сезона драмы «Крепостная» не за горами! Накануне выхода продолжения масштабной картины редакция STB.UA предлагает пройти интересный тест. Узнайте, к какому дворянскому роду из сериала «Крепостная» вы принадлежите. Тест — в материале.

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